Skorupki z jajek są zbudowane m.in. z węglanu wapnia, co sprawia, że są niezwykle użyteczne w domu i w ogrodzie. Można ich użyć jako dodatku do kompostu, który dostarczy wapnia i innych cennych minerałów, potraktować jako naturalny nawóz np. do pomidorów czy papryki lub, po odpowiednim przygotowaniu, nawet jako dodatek do diety.

Skorupki od jajek do nawożenia roślin

Skorupki od jajek zawierają dużo składników mineralnych, przez co świetnie nadają się jako nawóz do gleby. Dobrze sprawdzają się w przypadku roślin, które rosną na glebie o odczynie obojętnym (pH 6,6-7,2) oraz zasadowym (pH powyżej 7,2) choć znajdują zastosowanie także w przypadku odkwaszania gleb kwaśnych.

Jakie rośliny lubią skorupki z jajek? Przede wszystkim nawóz ze skorupek z jajek możemy zastosować do kwiatów ozdobnych i domowych roślin doniczkowych. Skorupki z jajek świetnie sprawdzą się w przypadku hortensji, liliowców, piwonii, lawendy, dereni, ciemierników oraz roślin wykorzystywanych na skalniaki. Dzięki nawozowi ze skorupek jaj rośliny są zdrowsze i piękniejsze.

Doskonale sprawdzą się też przy nawożeniu warzyw - zwłaszcza kapusty, fasoli, cebuli, cukinii czy pomidorów, a także roślin owocowych, np. winorośli.

Jak zrobić nawóz ze skorupek od jajek? Wystarczy drobno pokruszone skorupki wsypać do ziemi i lekko z nią wymieszać, a gleba będzie użyźniona i rośliny wzbogacone o cenne substancje. Można także zgniecione skorupki na pył zalać wrzątkiem i po kilki dniach podlać miksturą ziemię wokół roślin.

Skorupki od jajek odstraszą szkodniki

Rozdrobnione skorupki jaj można także rozrzucić wokół roślin w ogrodzie. Będą wówczas stanowiły barierę dla ślimaków i innych szkodników, które unikają chropowatych powierzchni. Ostra warstwa ze skorupek jaj jest bowiem nieprzyjemna dla ślimaków do poruszania się, przez co omijają tę przeszkodę. Skorupki z jaj stanowią zatem ekologiczny i bezpieczny sposób na odstraszenie intruzów chroniąc liście sałaty i wiele innych roślin liściastych.

W medycynie naturalnej skorupki jajek mogą być mielone na proszek i stosowane jako suplement wapnia. Oprócz wapnia stanowią również źródło takich cennych dla zdrowia składników odżywczych jak kolagen, białko, kwas hialuronowy oraz glukozamina. Dodatkowo zawierają wiele minerałów, takich jak magnez, fosfor, selen, miedź, cynk, molibden, siarka oraz krzem.

Przed takim użyciem skorupek należy jednak upewnić się, że zostały odpowiednio przygotowane i oczyszczone. By wykorzystać je jako domowy suplement i tanie, łatwo dostępne i wartościowe źródło wapnia w diecie należy je starannie oczyścić, a następnie trzymać w piekarniku w temperaturze 200 stopni Celsjusza przez około 10–15 minut. W ten sposób zapobiegniesz ryzyku, jakim jest zakażenie się bakterią Salmonella enteritidis.

Po ostudzeniu należy zmielić skorupkę na drobny proszek dodając np. łyżeczkę do koktajli, soków lub innych napojów czy posiłków. Odpowiedni poziom wapnia pozwala zachować dobre zdrowie zębów, kości, stanu włosów i skóry jednak przed rozpoczęciem suplementacji należy skonsultować to z lekarzem.