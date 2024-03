Gąbki do mycia naczyń często sprzedawane są w opakowaniach po kilka sztuk. To niezbędne akcesoria do mycia, gdy nie posiadamy zmywarki albo, gdy to co chcemy umyć nie nadaje się do wyczyszczenia w tym urządzeniu.

Kolor gąbki do mycia naczyń ma znaczenie

Zazwyczaj paczka zawiera kilka gąbek w różnych kolorach. Jak wyjaśniają eksperci od porządków i czyszczenia każda z nich ma swoje specjalne przeznaczenie. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie na to, że każda gąbka ma dwie strony - cieńszą i bardziej szorstką oraz drugą grubszą i miększą. Ich odcienie nie są przypadkowe.

Gąbka w żółtym kolorze zazwyczaj jest najdelikatniejsza. Można nią myć chociażby szklane naczynia. Jest również odpowiednia do zmywania plam i usuwania starych zabrudzeń. Podobnej miękkości i delikatności jest gąbka niebieska. Tą zazwyczaj można czyścić delikatną porcelanę, ale świetnie sprawdzi się także podczas mycia patelni.

Jaki kolor gąbki służy do wyczyszczenia mocniejszych zabrudzeń?

Czerwony kolor gąbki oznacza średnią sztywność. Wyczyści zarówno szklane naczynia, jak i większe zabrudzenia. Gąbki w tym kolorze mają jeszcze jedną zaletę. Nie będą zostawiać zarysowań na czyszczonych powierzchniach. Doskonale nada się, więc podczas mycia kubków i kieliszków do wina.

Do "zadań specjalnych", a więc doszorowania przypalonego albo zaschniętego jedzenia dobrze będzie użyć gąbki w zielonym odcieniu. Poradzi sobie z najcięższymi plamami, ale trzeba uważać, jak mocno się nią posługujemy. Powód? Gąbka ta naciskana zbyt mocno podczas szorowania może porysować myte przez nas naczynia.