Gdy w nocy temperatura nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza, bardzo trudno jest zasnąć. A wiadomo, że nocny wypoczynek jest bardzo ważny. Co więc zrobić, by mimo wysokich temperatur się wysypiać? Warto naśladować Włochów, którzy do wysokich temperatur przywykli. Opowiada nam o tym Katarzyna, Polka, która mieszka w Neapolu.