By borówka amerykańska bujnie rosła i dawała pyszne owoce warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach dotyczących sadzenia, pielęgnacji, podlewania, odpowiedniego podłoża i nasłonecznienia. Sprawdź, jak pielęgnować borówkę amerykańską!

Reklama

Kiedy sadzić borówkę amerykańską?

Prawidłowo wykonane sadzenie borówki amerykańskiej to połowa sukcesu w prawidłowej uprawie tej rośliny. Najlepszy czas, by sadzić borówkę amerykańską to późna jesień lub wiosna. Wiosną najlepiej to robićw okresie od marca do kwietnia. Dzięki temu, nowe sadzonki nie przemarzną. Jesienią z kolei najlepiej jest sadzić krzewy borówki od września do października. Gdy jednak zostaną one posadzone zbyt późno istnieje ryzyko, że nie przetrwają zimy. Z tego względu wiosenne sadzenie borówki jest bezpieczniejsze – zwłaszcza w przypadku początkujących ogrodników.

Reklama

Reklama

Borówki amerykańskie – podłoże, nasłonecznienie, uprawa

Borówka należy do roślin obcopylnych co oznacza, że potrzebuje drugiej rośliny do zapylenia. Warto więc posadzić dwie sadzonki obok siebie.

Krzewy borówki potrzebują kwaśnego podłoża – gleb o pH 3,5-4,0. Przed posadzeniem warto więc odpowiednio zakwasić glebę siarką pylistą lub innymi kwaśnymi nawozami. Powinno się wymieszać podłoże z torfem lub zakwasić glebę w inny sposób, bo odczyn był skrajnie niski.

Jakie stanowisko lubią borówki? Czy borówka będzie rosła w cieniu? Krzewy borówki lubią stanowiska bardzo dobrze nasłonecznione i ciepłe, a jednocześnie osłonięte od wiatru. Świetnie rosną na stanowiskach południowych przez co miejsca zacienione nie są dla nich odpowiednie.

Jak sadzić borówkę amerykańską?

Gdy już odpowiednio przygotujemy podłoże należy wykopać dołek o szerokości ok. 60–80 cm i głębokości powyżej 40 cm, a następnie nasypać do niego torf kwaśny i trociny. Kolejnym krokiem jest umieszczenie sadzonek w podłożu głębiej o około 5 cm niż rosły w pojemniku lub szkółce. Rośliny sadzi się w rzędzie co ok. 1,2 do 2 m. Po posadzeniu borówki nie możemy zapomnieć o jej regularnym podlewaniu. Borówki są niezwykle wrażliwe na przesuszenie.