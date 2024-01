Toksyczny związek zamiast romantycznej relacji

Przychodzi taki czas w związku, w którym romantyczne randki i bukiety kwiatów zastępuje szara codzienność z drobnymi kłótniami, zakupami spożywczymi i rachunkami do zapłacenia. Każdą relację – prędzej czy później – dopada bowiem rutyna. Codzienne problemy, choroby, kłopoty finansowe i problemy w pracy to sprawy, które wkradają się do naszej romantycznej dotąd relacji. Nie można ich uniknąć.

Zdarza się jednak, że relacja zaczyna zmierzać w złym kierunku. Dzieje się coś niepokojącego, co jednak nie jest związane z codziennymi troskami. W naszym związku pojawiają się toksyczne zachowania. Nie mają one nic wspólnego z miłością i nie mogą być tłumaczone problemami.

Jeżeli padamy ofiarą takich zachowań, możemy ich nie zauważyć bez dogłębnego przyjrzenia się relacji, w której jesteśmy. Istnieją jednak sygnały, które wskazują, że najlepszym wyjściem będzie jak najszybsze zakończenie związku. Jeśli tylko coś zaczyna niepokoić nas w relacji, w której się znajdujemy lub też nasi bliscy sugerują nam coś w tym temacie, powinniśmy być bardziej czujni. Zatrzymajmy się na chwilę i uważnie przyjrzyjmy naszemu związkowi i osobie, z którą chcemy dalej razem iść przez życie. Bez tego jeszcze długo możemy nie zauważyć, że tkwimy w toksycznym związku. Relację tego typu trudno zaś nazwać miłością.

10 sygnałów, że tkwisz w toksycznym związku, z którego lepiej się wycofać. Opinia eksperta

W listopadzie ubiegłego roku w amerykańskim serwisie verywellmind.com opublikowany został artykuł dotyczący toksycznego związku i znaków ostrzegawczych, które pozwalają go rozpoznać. Jego autorką jest doktor Elizabeth Scott – psycholog, specjalizująca się w zarządzaniu stresem i poradnictwie rodzinnym oraz autorka wielu artykułów dotyczących m.in. problemów w relacjach.

W swoim artykule wspomina o tym, że nie tylko związki, w których pojawia się przemoc słowna lub fizyczna, uznawane są za toksyczne. Istnieją bowiem również pewne bardziej subtelne oznaki takich relacji. Autorka wyróżnia 10 sygnałów toksycznego związku. Możemy mówić o nim, kiedy:

dajemy więcej niż otrzymujemy,

czujemy się nieustannie lekceważeni,

odczuwamy spadek poczucia własnej wartości,

czujemy brak wsparcia, niezrozumienie, poniżenie, a nawet atakowanie,

czujemy się źle po rozmowie lub spotkaniu z partnerem,

wydobywamy z siebie nasze najgorsze cechy,

nie jesteśmy najlepszą wersją siebie,

zauważamy, że w towarzystwie partnera robimy wszystko, aby tylko nie doprowadzić go do złości,

poświęcamy dużo czasu, aby zapewnić partnerowi dobry humor i samopoczucie,

zawsze czujemy się winni, nawet w sytuacji, w której początkowo wydawało nam się, że zawinił nasz partner.

10 sygnałów toksycznego związku. Nie lekceważ ich

Doktor Elizabeth Scott w swoim artykule wyjaśnia, że w toksycznym związku zagrożone jest nasze dobre samopoczucie. Zagrożenie to może być emocjonalne, psychiczne, a nawet fizyczne. W toksycznym związku brakuje zazwyczaj miejsca na szacunek i zrozumienie.

Konsekwencje trwania w tego rodzaju relacji mogą przynieść negatywne skutki. Mogą źle wpłynąć na naszą samoocenę oraz zdrowie psychiczne i fizyczne. Możemy stać się bardziej podatni na depresję oraz problemy ze snem. Grozi nam również osłabienie relacji z innymi, ważnymi dla nas osobami. Możemy też zacząć mniej czasu poświęcać sobie, swojemu zdrowiu czy zainteresowaniom.