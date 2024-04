Co to jest ghosting? Takie są pierwsze objawy

Termin ten jest powszechnie używany w odniesieniu do związku miłosnego, ale może odnosić się do każdej relacji, w której kontakt nieoczekiwanie ustaje, na przykład do przyjaźni czy relacji rodzinnych.

Oznaki ghostingu są często oczywiste, ale może być to również stopniowy proces. Druga osoba może zacząć od „miękkiego ghostingu”, gdy przez pewien czas stopniowo minimalizuje kontakt. Niektóre wczesne sygnały, że ktoś zaczyna rozluźniać kontakt i przymierza się do takiego kroku, to:

Regularnie rezygnuje z planów wspólnego spotkania.

Nie lubi udostępniać danych osobowych.

Nie chce, żebyś spotykał się z ich przyjaciółmi lub rodziną.

Znika z mediów społecznościowych.

Rzadko odpowiada na twoje SMS-y i telefony.

Rozmowa się nie klei i wydaje się być niezainteresowany.

Jeśli wielokrotnie próbowałeś się z kimś skontaktować, a ta osoba nie odpowiedziała, jest to silny sygnał, że doświadczyłaś ghostingu.

Ghosting może również wystąpić w mediach społecznościowych. Polega na zerwaniu wszelkich kontaktów w mediach społecznościowych z inną osobą bez wyjaśnienia. Ten ktoś może usunąć cię ze znajomych, przestać obserwować, a nawet zablokować na wszystkich platformach mediów społecznościowych.

Czasami nawet posuwa się tak daleko, że dezaktywuje lub usuwa swoje konta społecznościowe, aby uniemożliwić jakikolwiek kontakt.

Skąd się wziął ghosting? Istniał już przed laty, tylko w innym znaczeniu

Termin spopularyzował się kilka lat temu wraz z gwałtownym wzrostem liczby randek internetowych. Co ciekawe, termin ten był jednak używany już w latach 90. XX wieku.

Niektórzy pisarze i badacze popkultury używali tego określenia do opisania ghostwritingu w muzyce hip-hopowej czy literaturze np. w przypadku napisania książek gwiazd i znanych osób bez ujawniania ich prawdziwego autorstwa.

Choć jest to dość nowy termin, zjawisko istniało na długo przed erą cyfrową, gdy głośno było o przypadkach, że ktoś "poszedł po paczkę papierosów" i nigdy nie wrócił. Ghosting oznaczał kiedyś po prostu opuszczenie danej osoby i wyprowadzenie się bez zostawienia swoich danych kontaktowych. Wcześniejsze znaczenie tego pojęcia to nawet opuszczenie imprezy lub spotkania towarzyskiego bez uprzedzenia i pożegnania.

Dlaczego niektórzy ludzie wybierają taki sposób na zakończenie znajomości?

Ghosting jest często postrzegany jako niedojrzały lub pasywno-agresywny sposób na zakończenie związku. Tym bardziej że randki w sieci oferują nieograniczony wybór i jest tak wiele możliwości wyboru, że osoby randkujące online szybko przyjmują postawę: "OK, następny". W innych przypadkach może być nawet formą znęcania się emocjonalnego.

Istnieją dwa główne powody, dla których ludzie ghostują innych:

Po pierwsze to łatwa droga. Niektórym łatwiej jest (przynajmniej na krótką metę) kogoś zghostować, niż odbyć niezręczną, niewygodną rozmowę od serca na temat tego, dlaczego nie jest zainteresowany utrzymywaniem kontaktu.

Po drugie osoba, która ghostuje często chce uniknąć konfrontacji lub poradzenia sobie ze zranionymi uczuciami innej osoby. Dlatego po prostu przerywa wszelką komunikację i liczy na to, że to będzie odpowiedź, bo obawia się reakcji drugiej osoby na odrzucenie.

Skutki ghostingu mogą wpłynąć na nasze zdrowie psychiczne

Jak można sobie wyobrazić lub wiesz z własnego doświadczenia, ghosting mogą mieć realny wpływ psychologiczny na osobę, która padła jego ofiarą. Masz poczucie straty lub smutek, zwłaszcza gdy po raz pierwszy doświadczyłaś. Jesteś zszokowana i żyjesz w zaprzeczeniu, myśląc o usprawiedliwieniach typu "może nie widział mojego SMS-a".

A potem czujesz złość. Może pojawić się też depresja wraz z poczuciem niskiej samooceny, gdy ponownie przeanalizujesz w myślach swój związek i ostatnią rozmowę pod kątem wszystkich ewentualnych sygnałów ostrzegawczych.

Ghosting jest z natury niejednoznaczny, ponieważ brakuje wyjaśnienia, dlaczego związek się zakończył. U osoby, która ma za sobą to doświadczenie, może to prowadzić do głębokiego poczucia odrzucenia, winy, żalu i wstydu.

Jak przepracować ghosting i wyjść z tego silniejszą?

Po tym, jak spotka cię takie zachowanie ze strony mężczyzny czy przyjaciółki, możesz zastanawiać się, jak świadczy o tobie tego typu zachowanie. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że ghosting mówi więcej o osobie, która zrywa kontakt, niż o osobie, która go doświadczyła.

Cykl żałoby może nie przebiegać dokładnie w ten sam sposób, ale gdy jesteś potraktowana w taki sposób, często wyzwala to falę różnorodnych emocji. Myślisz: "Ta osoba nie tylko nie chciała się ze mną spotykać, ale nawet nie zasługiwałam na wyjaśnienia”, co może sprawić, że poczujesz się odczłowieczona i pozbawiona wartości.

Jest to tym bardziej bolesne, gdy w twoim przekonaniu związek do pewnego momentu dobrze rokował i wiązałaś z nim nadzieje. Pokonanie bólu może zająć trochę czasu, ale dzięki uświadomieniu sobie niedojrzałości postawy takiej osoby i akceptacji faktu, że związek się zakończył w nieplanowany przez nas sposób, osoba, którą dotknął ghosting, może żyć dalej swoim życiem i budować nowe relacje.