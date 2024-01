Czysta mikrofalówka to gwarancja zdrowych i bezpiecznych posiłków. Resztki jedzenia mogą nie tylko wpływać na smak przygotowywanych potraw, ale również stanowić źródło bakterii i pleśni. Jak szybko umyć mikrofalówkę?

Przecieraj raz w tygodniu

Raz w tygodniu wycieraj wnętrze mikrofalówki wilgotną ściereczką. Ważne jest, aby ściereczka była czysta i lekko wilgotna, a nie mokra.

Unikaj dostawania się wilgoci do wentylatorów, przycisków i innych elementów elektrycznych dlatego używaj tylko lekko wilgotnej ściereczki i upewnij się, że mikrofalówka jest odłączona od prądu przed czyszczeniem.

Ściereczkę możesz zwilżyć roztworem wody i mydła. Delikatne mydło marsylskie lub płyn do naczyń wymieszany z ciepłą wodą pomoże oczyścić mikrofalówkę z większych zanieczyszczeń. Należy unikać używania agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Jeśli nie przeszkadza ci zapach octu, możesz go użyć do usunięcia tłustych plam i brzydkich zapachów z mikrofalówki. Użyj rozcieńczonego wodą octu (w proporcji 1:1) do przetarcia wnętrza mikrofalówki, a następnie przetrzyj czystą wodą.

Najlepiej najpierw umieść miseczkę z wodą i octem w mikrofalówce. Podgrzewaj na wysokim poziomie mocy przez około 3-5 minut. Pozostaw w mikrofalówce do ostygnięcia. Następnie użyj roztworu do wytarcia mikrofalówki.

Roztwór octu i wody może być również użyty do przetarcia zewnętrznych powierzchni mikrofalówki. Pomoże to usunąć odciski palców i zabrudzenia.

Jeśli nie lubisz zapachu octu, dodaj do niego parę kropli olejku eterycznego np. kawowego, cynamonowego, cytrusowego czy szałwiowego. Najlepiej, by olejek kojarzył się z jedzeniem, bo przy podgrzewaniu potraw jego zapach może przejść do kilku pierwszych dań.

Zamiast octu możesz wykorzystać kwasek cytrynowy.

Rozpuść 4-5 łyżeczek kwasu cytrynowego w szklance ciepłej wody . Ilość kwasu cytrynowego możesz dostosować w zależności od stopnia zabrudzenia mikrofalówki. Im większe, tym będziesz potrzebować intensywniejszego roztworu.

Wlej przygotowany roztwór do miski odpornej na wysokie temperatury i umieść ją w mikrofalówce. Podgrzewaj na wysokim poziomie mocy przez około 3-5 minut. Wytworzona para pomoże w rozluźnieniu zabrudzeń.

Po podgrzaniu pozostaw miskę w mikrofalówce na kilka minut, aby para z kwasem cytrynowym mogła dalej działać. Następnie ostrożnie wyjmij ciepłą miskę i gąbką przetrzyj wnętrze mikrofalówki.

Roztwór wykorzystaj do umycia mikrofalówki z zewnątrz. Następnie wytrzyj mikrofalówkę do sucha (zarówno w środku, jak i na zewnątrz) suchą ściereczką.

Nie zapominaj też o płycie obrotowej. Płyta obrotowa powinna być regularnie zdejmowana i myta ciepłą wodą z mydłem lub płynem do mycia naczyń, aby usunąć wszelkie resztki jedzenia i zabrudzenia.

Sprytny sposób na odświeżenie mikrofalówki

Jeśli nie masz czasu na dokładnie mycie mikrofalówki, możesz ją odświeżyć. Wystarczy włożyć do miseczki z wodą pokrojoną cytrynę lub limonkę i podgrzać w mikrofalówce. Następnie wytrzyj wnętrze ręcznikiem papierowym.

Użyj cytryny, limonki, pomarańczy lub grejpfruta. Cytrusy są bogate w kwas cytrynowy, który pomaga w rozpuszczaniu tłuszczu i zabrudzeń. Pokrój wybrany cytrus na kilka kawałków lub po prostu przekrój owoc na pół. Wyciśnij sok do miski odpornej na wysokie temperatury. Dodaj około pół szklanki wody. Możesz również wrzucić do miski pozostałe po wyciskaniu kawałki cytrusa.

Umieść miskę z roztworem w mikrofalówce i podgrzewaj na wysokim poziomie mocy przez około 3-5 minut. Para wodna w połączeniu z olejkami eterycznymi z cytrusów pomoże rozluźnić zabrudzenia i odświeżyć wnętrze urządzenia.

Po podgrzaniu zostaw roztwór w mikrofalówce na 6-7 minut, aby para mogła dalej działać na zabrudzenia.

Po upływie czasu wyjmij ostrożnie miskę (będzie jeszcze gorąca) i użyj ściereczki lub papieru ręcznikowego, aby przetrzeć wnętrze mikrofalówki. Para i kwas cytrynowy powinny ułatwić usuwanie brudu i tłuszczu.

Jeśli chcesz dokładniej umyć mikrofalówkę, użyj pozostałego roztworu lub świeżej ściereczki zwilżonej wodą z cytrusami, aby przetrzeć drzwi i zewnętrzną część mikrofalówki.

Na koniec przetrzyj wnętrze i zewnętrzną część mikrofalówki suchą ściereczką, aby usunąć wszelkie pozostałości wilgoci.

Dodatkowe wskazówki jak utrzymać mikrofalówkę w dobrym stanie

Regularnie sprawdzaj uszczelki wokół drzwi mikrofalówki, czy nie są uszkodzone i czy dobrze przylegają, aby zapewnić efektywne działanie urządzenia.

Zawsze przykrywaj jedzenie podczas podgrzewania w mikrofalówce, aby zapobiec rozpryskiwaniu. Użyj do tego specjalnej pokrywki (klosza).