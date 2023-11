Kuchenki najlepiej myć naturalnymi, ekologicznymi detergentami. Zrobionymi na bazie wody, sody czy octu. Warto do nich dodać kilka kropel olejku aromatycznego cytrusowego np. pomarańczowego, bergamotki. Olejek nie ma wpływu na wyczyszczenie kuchenki, ale pozostawia przyjemny zapach. Domowe detergenty nadają się do czyszczenia kuchenek gazowych. płyt indukcyjnych i ceramicznych. Pamiętaj, by kuchenkę czyścić miękkimi gąbkami czy szczoteczkami. Nie używaj ostrych druciaków ani twardych szczotek.

Jak na co dzień dbać o kuchenkę?

Świeże plamy najlepiej przetrzeć od razu wilgotną gąbką z kroplą płynu do mycia naczyń. Im dłużej plamy będą na kuchence, tym trudniej będzie je domyć. Takie przecieranie, bez zdejmowania rusztu i palników, najlepiej robić po każdym gotowaniu czy przynajmniej codziennie wieczorem. Po przetarciu zostaw kuchenkę do wyschnięcia. Jeśli pozostawisz tłuszcz, sos czy mleko, z każdym kolejnym użyciem kuchenki, pod wpływem ciepła, będą mocniej przywierać.

Kuchenkę porządnie wyczyść raz w tygodniu

Kuchenkę warto porządnie wyczyścić raz w tygodniu. Po pierwsze zdejmij ruszt kuchenki i palniki gazowe. Następnie na wilgotną gąbkę nalej kroplę płynu do mycia naczyń. Zmyj kuchenkę, wytwarzając pianę. Nie używaj dużej ilości wody. Ważne jest, by wytworzyła się gęsta piana. Zostaw ją na kwadrans. Piana rozpuści większe zabrudzenia. I nie będziesz musiała mocno szorować płyty kuchenki. Unikaj tego, bo szorując, łatwo ją możesz porysować. Jeśli miejsca wokół palników są szczególnie zabrudzone, możesz je potrzeć starą szczoteczką do mycia zębów o miękkim włosiu. Rób to jednak delikatnie, by nie uszkodzić iskrowników. Następnie przetrzyj kuchenkę wilgotną szmatką i wytrzyj do sucha ręcznikiem papierowym.

Nabłyszczenie płyty kuchenki

Jeśli dodatkowo chcesz nabłyszczyć płytę, wlej do pojemnika ze spryskiwaczem przefiltrowaną (odkamienioną) wodę i wyciśnij do butelki pół cytryny. Potrząśnij butelką, miksturą spryskaj nią płytę. Zostaw na 5 minut. Następnie wytrzyj do sucha ściereczką z mikrofibry (nie zostawia włókien), wykonując koliste ruchy.

Jeśli płyta nadal ma smugi, to powierzchnię stalową przetrzyj ściereczką z mikrofibry zwilżoną roztworem wody, octu i płynu do mycia naczyń (1 szklanka wody, ½ szklanki octu i 3 krople płynu do mycia naczyń).

Jeśli płyta jest emaliowana, spróbuj na koniec użyć samej wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń (na 1 szklankę wody dodaj 1 kroplę płynu).

Jeśli płyta jest z hartowanego szkła, użyj płynu do mycia szyb czy luster.

Czyszczenie palników

Właściwe czyszczenie palników gazowych ma bardzo duże znacznie. Wpływa na dłuższe utrzymanie mocy palnika i jego prawidłowe działanie. Nierówny płomień powoduje trudności z ugotowaniem posiłku. Ponadto, gdy zacznie przypalać się tłuszcz, który osiadł na palniku podczas gotowania, zacznie się wydzielać przykry zapach. Jak zatem dokładnie wyczyścić palnik?

Palniki zdejmujemy z kuchenki. Rozkładamy je na części.

Części palników wkładamy do gorącego roztworu z wody i octu (na 2 szklanki octu dajemy 1 szklankę gorącej wody). Po ok. godzinie wyjmujemy palniki.

Palniki szorujemy szczoteczką z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Spłukujemy pod bieżącą wodą i wycieramy do sucha.

Dla pewności, że palniki dobrze wyschną, rozkładamy je jeszcze na kuchennej ściereczce na 2-3 godziny.

Mycie rusztu

Jednym z najbardziej zabrudzonych elementów kuchenki i najtrudniejszym do umycia jest zwykle ruszt. Wyczyszczenie go ułatwi pasta z sody i octu.