Winter sowing: Czym jest ta technika?

Winter sowing w dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza "siew zimowy". To nazwa techniki zimowego wysiewu nasion do ziemi, znajdującej się w plastikowych butelkach umieszczonych na zewnątrz. Metoda ta jest niedroga i prosta w wykonaniu. Wysiewać w ten sposób można niektóre rośliny jednoroczne, zioła i warzywa. Dzięki tej technice można wcześniej niż zazwyczaj rozpocząć uprawę roślin w ogrodzie. Zaczną one kiełkować zazwyczaj szybciej niż posiane w sposób tradycyjny.

Warto jednak wziąć pod uwagę, że metodę winter sowing stosować możemy w przypadku roślin odpornych na mróz. Wśród kwiatów będą to m.in. lwie paszcze, margaretki, chabry i skabiozy. Natomiast wśród warzyw technika ta sprawdzi się dla m.in. wczesnej marchwi, cebuli, roszponki, jarmużu, kopru i szpinaku. Wysiew niektórych roślin możemy rozpocząć już w styczniu.

Winter sowing i jego zalety

Dzięki zastosowaniu winter sowing mamy szansę wysiewać rośliny nawet w środku mroźnej zimy. Możemy zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy. Nie musimy w tym wypadku przygotowywać tradycyjnej rozsady roślin w domu, do której potrzeba specjalnych pojemników. Nie musimy też doglądać wschodzących siewek i dbać o zapewnienie im optymalnych warunków do rozwoju. Oszczędzamy też sporo miejsca na parapecie.

Aby zastosować winter sowing, wystarczą nam zwykłe puste butelki po wodzie mineralnej, którym możemy w ten sposób dać drugie życie. Ponadto siewkom rosnącym na zewnątrz nie trzeba poświęcać tak dużo czasu na pielęgnację jak tym, które rosną w naszych domach.

Oszczędność czasu, pieniędzy i miejsca to tylko część zalet zimowego wysiewu nasion. Nic więc dziwnego, że technika ta zyskuje w ostatnich latach wśród ogrodników coraz więcej zwolenników. Uzyskane w ten sposób sadzonki są odporne na niskie temperatury, zdrowe, silne i dobrze ukorzenione. W trakcie ich kiełkowania i na początkowym etapie wzrastania są chronione przez plastikową butelkę przed chorobami i szkodnikami.

Jak przygotować zimowy wysiew nasion?

W celu zastosowania zimowego wysiewu nasion musimy odpowiednio przygotować plastikowe butelki i wykonać w ich górnej części otwory wentylacyjne, a w dolnej – odpływowe, co zapewni odpowiednią wilgotność. Ważne, aby wybrane przez nas pojemniki były jak najbardziej przezroczyste i zapewniały wschodzącym roślinom dostęp do światła słonecznego. Muszą być również odpowiednio duże, aby sadzonki miały wystarczającą ilość miejsca. W związku z tym najlepiej wykorzystać butelki o pojemności 5 litrów.

Odpowiednio wybraną, czystą i przygotowaną butelkę przecinamy na pół, ale tak, aby nie oddzielić do końca górnej części od dolnej. Następnie wsypujemy na jej dno ziemię – na głębokość ok. 10 cm – i obficie podlewamy ją wodą, po czym przystępujemy do wysiewu nasion. Te zaś przykrywamy odpowiednią dla nich warstwą ziemi. W kolejnym kroku szczelnie sklejamy butelkę taśmą klejącą. Każdy przygotowany w ten sposób pojemnik odpowiednio oznaczamy, aby było wiadomo, co w nim rośnie. Można w tym celu opisać każdy z nich wodoodpornym pisakiem.

Winter sowing – pielęgnacja

Tak przygotowane butelki od razu wynosimy do ogrodu i ustawiamy w słonecznym i zacisznym miejscu. Możemy postawić je obok siebie, aby stanowiły rodzaj wzajemnej podpory i nie przewracały się na skutek silniejszych podmuchów wiatru. Możemy też w tym celu zabezpieczyć je dookoła np. dużymi kamieniami.

Teraz musimy już tylko pamiętać, aby posiane rośliny od czasu do czasu podlewać przez otwór w butelce. Najlepiej używać do tego zraszacza. Podlewanie nie będzie jednak konieczne zbyt często, ponieważ podłoże w plastikowym pojemniku długo utrzymuje odpowiednią wilgotność. Przed podlaniem zawsze musimy dokładnie przyjrzeć się wnętrzu – jeśli ścianki butelki są wilgotne, nie ma konieczności podlewania. Musimy to zrobić jedynie wówczas, gdy są suche.

Kiedy nadejdą odpowiednie warunki – dni staną się coraz dłuższe, a temperatura zacznie wzrastać – rośliny w przygotowanych przez nas prowizorycznych szklarniach zaczną kiełkować. Jeśli tylko osiągną odpowiednią wielkość, a na zewnątrz spadnie ryzyko przymrozków, będziemy mogli przesadzić je na ich docelowe miejsce w ogrodzie.