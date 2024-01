Czym jest olejek jojoba?

Olejek jojoba pozyskiwany jest w procesie tłoczenia na zimno nasion simondsji kalifornijskiej (Simmondsia chinensis), które w połowie składają się z tłuszczu. Roślina ta, znana również jako jojoba, jest wiecznie zielonym krzewem, który rośnie na terenach suchych i półpustynnych. W naturze występuje przede wszystkim na pustyni Sonora w Ameryce Północnej.

Olejek jojoba ma kolor żółty i nie ma zapachu ani smaku. Jest jednym z bardziej uniwersalnych, a do tego najlżejszych olejów roślinnych stosowanych w kosmetyce, chociaż w rzeczywistości zalicza się go – ze względu na budowę chemiczną – do grupy płynnych wosków, a nie olejów roślinnych. W temperaturze pokojowej ma płynną konsystencję. Natomiast w temperaturze poniżej 8 stopni Celsjusza tężeje i staje się woskiem.

Olejek jojoba i jego skład

Olejek jojoba jest niedrogi i można kupić go w aptekach lub drogeriach. Dzięki zawartości wielu składników odżywczych sprawdzi się w pielęgnacji zarówno skóry jak i włosów. Zawiera przede wszystkim witaminy A, E i F oraz witaminy z grupy B, a ponadto fitosterole, które opóźniają procesy starzenia. Znajdują się w nim też takie składniki mineralne jak cynk, miedź, chrom, selen i jod. Ponadto ma wysoką zawartość przeciwutleniaczy. Warto dodać, że jego skład chemiczny przypomina ludzkie sebum, które produkowane jest przez gruczoły łojowe znajdujące się w skórze.

Olejek jojoba: Właściwości w pielęgnacji skóry i włosów

Olejek jojoba pomaga w produkcji kolagenu przez skórę i nawilża ją, a ponadto reguluje produkcję sebum i działa łagodząco na podrażnienia. Sprawia, że cera wygląda pięknie, jest elastyczna i jędrna, a drobne zmarszczki czy blizny są mniej widoczne. Olejek ten znany jest także ze swoich właściwości regenerujących. Ponadto chroni skórę przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych takich jak wiatr czy mróz.

Olejek jojoba polecany jest szczególnie do cery mieszanej i dojrzałej, ale również tej z problemami m.in. takimi jak trądzik. Osoby z tą ostatnią dolegliwością szczególnie docenią w tym specyfiku jego działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Dzięki nim ukoi podrażnioną skórę, wspomoże szybsze gojenie się zmian, które staną się też mniej widoczne. Olejek ten nie zatyka porów znajdujących się w skórze. Cecha ta jest niezwykle istotna w czasie walki z trądzikiem.

Olejek jojoba może pomóc również na takie problemy skórne jak cellulit, rozstępy, łuszczyca czy atopowe zapalenie skóry. Ponadto sprawdzi się w łagodzeniu objawów oparzeń słonecznych.

Olejek jojoba, dzięki jego właściwościom, można stosować również podczas pielęgnacji włosów. Wpływa korzystnie na same włosy jak i na skórę głowy, gdzie wspomaga leczenie łupieżu. Odżywia i nawilża włosy, które stają się miękkie w dotyku, a do tego elastyczne i sprężyste, nie puszą się, mniej wypadają i nie przetłuszczają się, a ich końcówki rzadziej się rozdwajają.

Należy jednak podkreślić, że w przypadku skóry z problemami, przed zastosowaniem olejku jojoba wskazana jest konsultacja z lekarzem, a przed samym rozpoczęciem kuracji – wykonanie tzw. próby uczuleniowej. W tym celu wystarczy na niewielki kawałek skóry w niewidocznym miejscu na ciele nałożyć odrobinę specyfiku i odczekać 24 godziny. Jeśli nie wystąpi żadna reakcja alergiczna, można rozpocząć jego stosowanie.