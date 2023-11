Nadprogramowy szron w chłodziarce: Nie wolno tego bagatelizować

Szron pojawiający się w chłodziarce to skutek nadmiernego skraplania wody. Kilku kropel wody skraplających się na tylnej ścianie lodówki nie należy się bać, ale gdy pojawia się szron, na dodatek w dużej ilości, to sygnał, że z urządzeniem dzieje się coś niedobrego. Niepokojący jest przede wszystkim szron pojawiający się na tylnej ścianie urządzania oraz w części zamrażającej. Jednak nadprogramowy szron nie zawsze pojawia się w lodówce, jako wynik awarii. To często skutek niewłaściwej pielęgnacji urządzania lub nieprawidłowegoużytkowanie chłodziarki.

Jakie są przyczyny nadmiernego szronu w lodówce?

Jest wiele powodów, które sprawiają, że w lodówkachpojawia się duża ilość szronu. Są wśród nich zarówno przyczyny wynikające z awarii systemu chłodzącego, jak i takie, których powodem jest niewłaściwego korzystania z urządzania. Najczęstsze przyczyny nadmiernego oszronienia w lodówkach to:

nieszczelne drzwi lodówki,

uszkodzone uszczelki w chłodziarce,

częste otwieranie lub niedomykanie drzwi lodówki,

niewłaściwe umiejscowienie urządzania – zbyt blisko źródeł ciepła,

przechowywanie gorącej żywności w lodówce,

zbyt duża wilgotność wewnątrz urządzenia,

uszkodzenie termostatu,

zatkany odpływ w przypadku urządzeń z technologią No Frost,

awaria sprężarki.

Szron w urządzeniach z technologią No Frost: Czy to możliwe?

W urządzenia z technologią No Frost szron także może się pojawić. Choć lodówki tego typu zostały tak zaprojektowane, aby ich system mógł na bieżąco kontrolować temperaturę panującą wewnątrz komory chłodzącej i odprowadzać wilgoć, to w górnej części urządzania może się pojawiać szron. Co to oznacza?Zazwyczaj nic dobrego, ponieważ najczęściej jest to sygnał nieprawidłowego użytkowania lub awarii chłodziarki.

Awaria systemu chłodzenia: Po czym ją poznać?

Szron w chłodziarce może pojawić się w wyniku awarii systemu chłodzącego. Najczęściej jest to problem związany z termostatem lub sprężarką w lodówce. Skąd wiadomo, że właśnie z nimi mamy do czynienia? Zaobserwujemy wówczas, że:

sprężarka załącza się jedynie na kilka lub kilkanaście sekund,

sprężarka pracuje bez przerwy,

wybór krańcowej wartości temperatury nie skutkuje charakterystycznym "kliknięciem” pokrętła.

Sprawdzona metoda na nadmierny szron w lodówce

Najprostszą metodą na rozwiązanie problemu jest rozmrożenie komory chłodzącej. Jeśli ten zabieg nie pomoże i szron zacznie się pojawiać należy przeanalizować miejsce ustawienia lodówki i zawrócić szczególną uwagę na jej prawidłowe użytkowanie. W sytuacji, gdy i to zawiedzie trzeba szukać pomocy u specjalisty.