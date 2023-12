W zimie hortensje wchodzą w stan spoczynku, co oznacza, że ich potrzeby nawodnienia znacząco się zmniejszają. Nie jest to też dobry okres, by je nawozić, czy przesadzać. Jednakże, jeśli roślina zostanie przelana lub korzenie zaczną chorować, przesadzenie jest koniecznością. Zobacz, jak się za to właściwie zabrać?