Hortensje to jedne z piękniejszych kwiatów ozdobnych, które z powodzeniem można uprawiać w domowych warunkach, nawet podczas chłodniejszych miesięcy. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji i wyborowi właściwych odmian możemy cieszyć się ich pięknem przez cały rok. Przedstawiamy praktyczne wskazówki, jak wybrać, przygotować i dbać o hortensje, by z powodzeniem uprawiać je w doniczkach w domu w okresie zimowym.

Jak wybrać odpowiednią odmianę hortensji do uprawy domowej

Wybór odpowiedniej odmiany hortensji jest kluczowy, aby uprawa w domu była udana i cieszyła oko przez cały rok. Różne odmiany hortensji mają różne wymagania co do światła, temperatury i pielęgnacji, więc ważne jest, aby wybrać te, które najlepiej adaptują się do warunków panujących w pomieszczeniach.

Hortensja bukietowa (Hydrangea paniculata) jest jedną z najbardziej popularnych odmian hortensji, idealną do uprawy w doniczkach. Charakteryzuje się dużymi, stożkowymi kwiatostanami, które mogą być białe, różowe lub zielone. Jest stosunkowo odporna na zimno i dobrze znosi warunki domowe.

Hortensja ogrodowa (Hydrangea macrophylla) jest znana z dużych, okrągłych kwiatostanów, które mogą przybierać różne kolory: od białego, przez róż, aż po intensywny niebieski. Wymaga więcej uwagi, zwłaszcza jeśli chodzi o podlewanie i wilgotność powietrza.

Hortensja dębolistna (Hydrangea quercifolia) posiada piękne, dębowe liście, które jesienią zmieniają kolor na czerwono-brązowy. Jej kwiatostany są długie i puszyste, zazwyczaj w kolorze białym. Dobrze toleruje zimowe warunki wewnątrz domu.

Hortensja arborescens, znana również jako "Annabelle", posiada duże, białe kwiatostany, które mogą osiągnąć imponujący rozmiar. Jest dość odporna na różne warunki, co czyni ją doskonałym wyborem dla początkujących ogrodników.

Hortensja pnąca (Hydrangea petiolaris), choć mniej powszechna, ta wspinająca się odmiana może być ciekawym dodatkiem do domowych wnętrz, jeśli zapewni się jej odpowiednie wsparcie do pnącza. Ma delikatne, białe kwiatostany i jest stosunkowo łatwa w pielęgnacji.

W jakiej doniczce hodować hortensję

Hortensje, aby prawidłowo rozwijać się i kwitnąć, wymagają odpowiednio dobranych doniczek oraz specjalnie przygotowanego podłoża. Wybierz doniczkę, która jest o 2-4 cm szersza i głębsza od bryły korzeniowej rośliny. Zbyt duża doniczka może prowadzić do nadmiernego gromadzenia się wody, co negatywnie wpłynie na roślinę. Doniczki ceramiczne lub gliniane są idealne, ponieważ pozwalają korzeniom "oddychać" i zapewniają lepszą cyrkulację powietrza. Upewnij się, że doniczka ma otwory drenażowe na dole. Hortensje nie tolerują zastoiny wodnej, dlatego kluczowe jest zapewnienie dobrego odprowadzenia nadmiaru wody.

Pamiętaj jednak, że przesadzanie hortensji zimą nie jest zalecane, chyba że jest to absolutnie konieczne, np. niechcący ją przelejesz. Zima to okres, kiedy hortensje wchodzą w stan spoczynku, a wszelkie znaczące zmiany, takie jak przesadzanie, mogą być dla nich stresujące i mogą negatywnie wpłynąć na ich zdrowie i kwitnienie.

Idealne podłoże

Hortensje preferują kwaśne podłoże. Idealne pH dla większości odmian hortensji to w przedziale 5,5 do 6,5. Można użyć gotowej ziemi kwaśnej dla roślin wrzosowatych lub samodzielnie zakwasić ziemię uniwersalną, np. za pomocą torfu.

Podłoże powinno być dobrze przepuszczalne, ale jednocześnie zatrzymywać wilgoć. Można osiągnąć to, mieszając ziemię ogrodniczą z perlitem lub piaskiem.

Dobrym pomysłem jest dodanie kompostu lub obornika, co wzbogaci ziemię w składniki odżywcze. Uważaj jednak, aby nie przesadzić z ilością, ponieważ hortensje są wrażliwe na zbyt wysokie stężenie soli mineralnych.

Odpowiednie oświetlenie, wilgotność i temperatura zimą

Hortensje są roślinami, które wymagają specjalnej uwagi, zwłaszcza podczas uprawy w warunkach domowych w okresie zimowym. Hortensje najlepiej rosną w jasnym, ale pośrednim świetle. Hortensje preferują wyższą wilgotność, ok. 60%. Najlepiej rosną w temperaturze od 16°C do 22°C.

Jak podlewać i nawozić hortensję?

W okresie zimowym ogranicz nawożenie, ponieważ rośliny są wtedy w stanie spoczynku. W sezonie wegetacyjnym używaj nawozów przeznaczonych dla roślin kwasolubnych. Jeśli widzisz, że roślina potrzebuje nawozu zimą, używaj nawozów o niskiej zawartości azotu i w mniejszych ilościach niż w sezonie wegetacyjnym.