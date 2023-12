Hortensje, znane również pod łacińską nazwą "Hydrangea", są roślinami, które wymagają specjalnej uwagi, zwłaszcza podczas uprawy w warunkach domowych w okresie zimowym. Pochodzą głównie z Azji Wschodniej (Chiny, Japonia, Korea) i Ameryki Środkowej oraz Południowej. Poznanie pochodzenia hortensji jest kluczowe do zrozumienia ich potrzeb i warunków pielęgnacyjnych.

Wiele popularnych odmian hortensji, takich jak hortensja ogrodowa (Hydrangea macrophylla), pochodzi z Azji Wschodniej. W swoim naturalnym środowisku te rośliny często rosną w wilgotnych, leśnych obszarach, co tłumaczy ich preferencje do wyższej wilgotności powietrza. Preferują one również kwaśne podłoże, typowe dla leśnych środowisk.

Inne odmiany, jak hortensja dębolistna (Hydrangea quercifolia) czy hortensja arborescens, pochodzące z Ameryki, są lepiej zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych, co czyni je stosunkowo odpornymi na różne warunki środowiskowe. Szczególnie odmiany pochodzące z chłodniejszych regionów wykazują większą odporność na niskie temperatury.

Odpowiednie oświetlenie

Hortensje najlepiej rosną w jasnym, ale pośrednim świetle. Idealne miejsce dla hortensji zimą to blisko okna skierowanego na południe lub zachód, gdzie roślina otrzyma wystarczająco dużo światła.

W ciemniejsze miesiące zimowe, jeśli naturalne światło jest niewystarczające, można wykorzystać sztuczne oświetlenie roślin, aby zapewnić im odpowiednią ilość światła (lampy do roślin to cena ok. 30-40 zł).

Jaką lubią wilgotność?

Hortensje, zwłaszcza odmiany azjatyckie, preferują wyższą wilgotność, co może być wyzwaniem w ogrzewanych zimą domach. Idealna wilgotność dla tych roślin to około 50-60%. Użycie nawilżacza powietrza może pomóc w utrzymaniu odpowiedniego poziomu wilgotności wokół rośliny. Stawianie doniczki na podstawce z wilgotnym żwirkiem również pomaga zwiększyć wilgotność w najbliższym otoczeniu rośliny.

Zimą może być korzystne zraszanie hortensji, szczególnie w warunkach silnie ogrzewanych pomieszczeń, gdzie powietrze staje się suche. Zraszaj hortensje delikatnie, unikając nadmiernego zwilżania liści i kwiatów, co może prowadzić do rozwoju chorób grzybowych. Używaj do zraszania miękkiej, odstanej wody, aby uniknąć osadzania się na liściach minerałów.

Właściwa temperatura

Hortensje najlepiej rosną w temperaturze od 16°C do 22°C. Ważne, aby unikać gwałtownych zmian temperatury oraz przeciągów. Nie stawiaj hortensji bezpośrednio przy grzejnikach czy innych źródłach ciepła, ponieważ może to spowodować wysuszenie i uszkodzenie rośliny.

Lekko chłodniejsze noce są korzystne dla wielu odmian hortensji, pomagając im w lepszym kwitnieniu. Nocą idealny zakres temperatury to między 7°C a 12°C. Taka temperatura wspiera zdrowy rozwój rośliny i jest bezpieczna dla jej kwiatów i liści.

Upewnij się, że roślina nie stoi w miejscu, gdzie mogą występować przeciągi lub gwałtowne zmiany temperatur. Jeśli temperatura w pomieszczeniu może spaść poniżej zalecanych wartości, rozważ przestawienie hortensji w cieplejsze miejsce na noc lub zastosowanie dodatkowych metod izolacji, takich jak pokrowce ochronne. Regularne sprawdzanie temperatury w miejscu, gdzie stoi hortensja, pomoże uniknąć przypadkowego narażenia rośliny na zbyt niskie temperatury.

Jak podlewać i czy nawozić lub przycinać hortensję zimą?

Zimą hortensje wymagają mniej wody niż w cieplejszych miesiącach. Może to być raz na tydzień, a nawet rzadziej. Kluczowe jest unikanie nadmiaru wody, co może prowadzić do gnicia korzeni. Przed kolejnym podlewaniem sprawdź wilgotność gleby poprzez wsunięcie palca na głębokość około 2-3 cm. Jeśli ziemia na tej głębokości jest sucha, nadszedł czas na podlewanie.

Podlewaj roślinę umiarkowanie, starając się nie zalewać liści i kwiatów. Woda powinna być wchłaniana przez ziemię, a nadmiar odprowadzany przez otwory drenażowe w doniczce.

Zimą hortensje wchodzą w stan spoczynku, dlatego należy ograniczyć nawożenie. Nadmierne nawożenie w tym okresie może zaszkodzić roślinie. Zimą generalnie nie przycina się też hortensji, chyba że chodzi o usunięcie zaschniętych lub uszkodzonych części rośliny. Większość odmian hortensji najlepiej przycinać wczesną wiosną, tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu wzrostu.