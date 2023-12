Skrzydłokwiat jest znany także pod innymi nazwami, takimi jak skrzydłolist czylilia pokoju. Skrzydłokwiat (po łacinie Spathiphyllum) obejmuje kilkadziesiąt gatunków, które różnią się rozmiarami, kształtem liści i kwiatów. W Polsce najpopularniejsze są skrzydłokwiat Wallisa i skrzydłokwiat kwiecisty. Roślina ta pochodzi z tropikalnych obszarów Ameryki Środkowej i Południowej, a także z Azji Południowo-Wschodniej. Ze względu na swoje pochodzenie, skrzydłokwiat preferuje ciepłe i wilgotne warunki, co czyni go wrażliwym na polską zimę. Warto jednak go hodować zwłaszcza w tym okresie, bo zimą nawilża suche powietrze w pomieszczaniach i przyczynia się do zmniejszenia szkodliwości smogu.

Ten kwiat poprawia jakość powietrza

Skrzydłokwiat jest w stanie absorbować szkodliwe substancje z powietrza, takie jak amoniak, benzen, formaldehyd, i trichloroetylen. Te związki chemiczne są często składnikami smogu. Poprzez proces transpiracji, wydzielają parę wodną, co przyczynia się do zwiększenia wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Jest to szczególnie korzystne w pomieszczeniach z suchym powietrzem, takim jak to w okresie grzewczym. Jednak zanieczyszczenia, które wchłania roślina, mogą osiadać też na liściach, zakłócając fotosyntezę. Dlatego raz na 2-3 tygodniu warto przetrzeć wilgotną szmatką jego liście. Aby wytrzeć liście skrzydłokwiatu, najlepiej użyć miękkiej, wilgotnej ściereczki lub gąbki. Delikatnie przetrzyj każdy liść, unikając zbyt mocnego nacisku, który mógłby je uszkodzić. Możesz użyć też specjalnych preparatów do pielęgnacji liści, które oprócz czyszczenia zapewniają dodatkowy połysk, ale nie są one konieczne. Najpierw upewnij się, że są bezpieczne dla tej rośliny. Pamiętaj, aby nie używać do czyszczenia liści żadnych środków chemicznych, bo mogą uszkodzić roślinę. Czysta, przefiltrowana lub przegotowana woda jest zazwyczaj wystarczająca do usunięcia większości zanieczyszczeń. Woda powinna być letnia. Jeśli jest za twarda, zostawi białe ślady na liściach. Wtedy przecieraj liście wodą destylowaną lub demineralizowaną (kupisz ją w markecie budowlanym lub na stacji paliw).

Czy zimą trzeba nawozić skrzydłokwiat?

Skrzydłokwiat wymaga nawożenia co 6 tygodni w okresie wzrostu, czyli wiosną i latem. W okresie zimowym, kiedy roślina rośnie wolniej, nawożenie można ograniczyć i nawozić do 8-10 tygodni. Przed podlaniem nawozem, podlej roślinę wodą. Wlewanie nawozu w suchą ziemię może spowodować poparzenie korzeni.

Jaki nawóz wybrać?

Szukaj nawozu zrównoważonego, czyli z równym stosunkiem azotu (N), fosforu (P) i potasu (K), na przykład w proporcjach 10-10-10 lub 20-20-20. Ten typ nawozu wspiera ogólny wzrost rośliny, w tym rozwój liści i kwiatów.

Gdy skrzydłokwiat kwitnie, możesz również wybrać nawóz przeznaczony specjalnie dla roślin kwitnących. Ma on nieco wyższą zawartość fosforu. Fosfor wspomaga rozwój kwiatów, co jest korzystne dla skrzydłokwiatu podczas jego kwitnienia.

Alternatywą dla nawozów syntetycznych są nawozy organiczne, takie jak kompost, guano, lub specjalne mieszanki organiczne dostępne w sklepach ogrodniczych. Są one przyjazne dla środowiska i dostarczają składników odżywczych w bardziej naturalnej formie.

Domowe sposoby nawożenia

Domowe środki do nawożenia są łagodniejsze niż kupne. Możesz stosować je raz w miesiącu. Nie zastępują normalnego podlewania. Zimą skrzydłokwiat podlewaj co 7-10 dni. Domowy nawóz wlewaj po podlaniu skrzydłokwiatu odstałą wodą.

Zimą możesz podlewać skrzydłokwiat wodą, w której gotowałaś warzywa (bez soli). Jest ona bogata w minerały. Ostudź ją i użyj do podlewania rośliny. Jest to łagodny i naturalny sposób nawożenia. Jednak zanim wlejesz taką wodę, sprawdź jej pH. Użyj do tego papierka lakmusowego (4 zł/op., kupisz w aptece). Skrzydłokwiat preferuje glebę lekko kwaśną do neutralnej, z zakresem pH w granicach 5,5 do 6,5. Taka gleba najlepiej odzwierciedla naturalne warunki, w których rośnie skrzydłokwiat, tj. wilgotne, bogate w humus gleby lasów tropikalnych. Tak samo jak w przypadku innych nawozów, najpierw podlej kwiat częścią zwyklej, odstałej wody, a dopiero wlej trochę wody z gotowania warzyw.

Do podlewania skrzydłokwiatu możesz też użyć ostudzonego naparu z czarnej herbaty (bez cukru). Herbata ma pH w zakresie od 5 do 7, ale warto wcześniej sprawdzić, czy mieści się w tym zakresie. Napar z herbaty zwykle należy rozcieńczyć wodą, aby uniknąć zbyt silnego stężenia. Możesz użyć części naparu i części wody. Skrzydłokwiaty są wrażliwe na nadmiar soli i minerałów, więc ważne jest, aby nie przesadzić z ilością stosowanego naparu. Napar z herbaty nie powinien zastąpić regularnego podlewania. Używaj go jako dodatkowego nawozu, a nie jako jedynej metody nawadniania.