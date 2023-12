Grudnik czyli szlumbergera, znana również jako zygokaktus, raczek, epifillum zimowe, kaktus Bożego Narodzenia, to popularna roślina doniczkowa, która w okresie świątecznym zachwyca swoimi pięknymi, kolorowymi kwiatami. Pochodzący z z lasów tropikalnych Brazylii, gdzie rośnie jako epifit. Mimo, że nazywany jest "kaktusem Bożego Narodzenia" jego pielęgnacja różni się od typowej opieki nad kaktusami – wymaga innej wilgotności, światła i, co najważniejsze, specyficznych nawozów. Sprawdź, jak prawidłowo dbać o grudnik, jakie nawozy wybrać i jak często je stosować, aby roślina była zdrowa i obficie kwitła.

Jakie warunki należy zapewnić grudnikowi

Szlumbergera jest unikalnym kaktusem, który różni się od swoich pustynnych krewniaków. Jej naturalne siedlisko to wilgotne lasy tropikalne, gdzie rośnie na drzewach lub skałach. Co ciekawe, jej kwiaty pojawiają się głównie w okresie zimowym, co czyni ją idealną rośliną na Boże Narodzenie. Lubi ciepłe i jasne miejsca, ale nie toleruje bezpośredniego światła słonecznego. Idealna temperatura dla jego wzrostu to 18-22°C. Nocą temperatura nie powinna spadać poniżej 15°C, ale niższa temperatura nocą sprzyja jej obfitemu kwitnieniu..

Roślina ta potrzebuje wyższej wilgotności niż typowe kaktusy. Optymalna wilgotność powietrza dla tej rośliny mieści się w przedziale od około 50% do 60%. Szlumbergera, jako roślina pochodząca z wilgotnych, tropikalnych lasów Brazylii, potrafi przystosować się do różnych warunków wilgotnościowych, jednak utrzymanie wilgotności powietrza w wymienionym zakresie sprzyja jej zdrowiu i kwitnieniu. Dlatego zimą warto ustawić ją w wyższej podstawce, wysypanej keramzytem i wypełnionej wodą. A jeśli w pokoju jest wyjątkowo sucho, możesz ustawić w jej pobliżu nawilżacz powietrza. Jeśli masz w domu termometr z higrometrem, najlepiej sprawdź wilgotność powietrza w jej otoczeniu. Termometry z higrometrami kosztują od 10 zł, więc warto się w taki zaopatrzyć.

Po zakończeniu kwitnienia wiosną i latem szlumbergera może tolerować wyższe temperatury, typowe dla pomieszczeń mieszkalnych. Jednak ważne jest, aby unikać ekstremalnych upałów i bezpośredniego nasłonecznienia, które mogą być szkodliwe dla rośliny. Latem najlepiej czuje się na zewnątrz, ale w półcieniu.

Jaki nawóz wybrać?

Kluczowe dla zdrowia i kwitnienia szlumbergery jest stosowanie, zwłaszcza zimą w okresie kwitnienia, odpowiednich nawozów. Najlepiej sprawdzają się nawozy o zbilansowanym składzie, z przewagą fosforu, który wspiera kwitnienie. Azot powinien być obecny w mniejszych ilościach, ponieważ nadmiar azotu może prowadzić do bujnego wzrostu liści kosztem kwiatów.

Domowy nawóz do szlumbergery

Jeśli chcesz przygotować domowy nawóz dla szlumbergery, możesz skorzystać ze skórek bananów. Zmiksuj skórkę banana na papkę z niewielką ilością przegotowanej wody. To uwolni potas. Dodaj pół łyżeczki papki do porcji wody, której używasz do podlewania roślin. Dokładnie wymieszaj. Stosuj raz na 2- 3 tygodnie. Unikaj bezpośredniego kontaktu mieszanki z korzeniami rośliny. Pamiętaj, że domowe nawozy mogą nie być tak precyzyjnie zbilansowane jak te kupne, więc warto obserwować reakcję rośliny i dostosowywać częstotliwość stosowania oraz proporcje składników.

Jak często stosować nawóz?

Nawożenie powinno być przeprowadzane regularnie, ale z umiarem. Najlepiej raz na miesiącu w okresie kwitnienia, jeśli stosujemy nawozy gotowe lub co 2-3 tygodnie, jeśli stosujemy środki domowe, które są słabsze. Ważne jest, aby nie przesadzić z ilością nawozu, gdyż może to zaszkodzić roślinie. Aby szlumbergera mogła obficie kwitnąć, ważne jest zapewnienie jej odpowiedniego okresu spoczynku jesienią. Roślina ta wymaga również regularnego podlewania, ale należy unikać nadmiernego nawilżania ziemi. Pamiętaj, że grudnik jest wrażliwy na nadmierną wilgotność, więc zawsze upewnij się, że ziemia jest dobrze drenowana i unikaj nadmiernego podlewania.

Co jeszcze jest ważne?

Szlumbergera powinna być przesadzana nie częściej niż co 2-3 lata. Roślina ta preferuje być nieco ściśnięta w doniczce, co sprzyja kwitnieniu. Dlatego nie jest konieczne przesadzanie jej zbyt często. Idealnym czasem na przesadzanie szlumbergery jest wiosna, po zakończeniu sezonu kwitnienia. W tym czasie roślina wchodzi w nowy cykl wzrostu, co sprzyja szybszemu adaptowaniu się do nowego środowiska. Gdy przesadzasz szlumbergerę, wybierz doniczkę, która jest tylko nieco większa od poprzedniej. Zbyt duża doniczka może prowadzić do nadmiernego gromadzenia wilgoci w ziemi, co jest szkodliwe dla rośliny. Szlumbergera preferuje lekką, przepuszczalną ziemię. Możesz użyć specjalnej mieszanki ziemi dla kaktusów i sukulentów lub stworzyć własną mieszankę, łącząc zwykłą ziemię do kwiatów z perlitą lub piaskiem.