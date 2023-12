Grudnik, znany również jako schlumbergera, to roślina doniczkowa. Nazywany jest też zygokaktusem, raczkiem epifillum zimowy czy kaktusem Bożego Narodzenia. Ceniony jest za piękne kwiaty pojawiające się w okresie zimowym.

Jednak, aby zakwitł, potrzebna jest jego odpowiednia pielęgnacja. Jest ona ważna także po to, by kwiaty utrzymały się na roślinie, jak najdłużej. Źle pielęgnowany grudnik może zakwitnąć, ale szybko straci kwiaty. Jeśli twój grudnik nie kwitnie, poznaj sekrety jego pielęgnacji, a jest szansa, że jeszcze zakwitnie w styczniu czy lutym.

Gdzie postawić grudnik?

Grudnik preferuje jasne, ale rozproszone światło. Oznacza to, że idealne miejsce dla niego jest blisko okna zorientowanego na wschód lub zachód. Unikaj stawiania go w bezpośrednim świetle słonecznym. Zwłaszcza w okresie letnim, bo może to spowodować oparzenia liści.

Szlumbergea nie lubi być często przestawiania. Znalezienie odpowiedniego miejsca i pozostawienie rośliny w spokoju, przyczynia się do jej lepszego kwitnienia. Szczególnie ważne jest to w okresie, kiedy kaktus zaczyna wytwarzać pąki kwiatowe. Nawet obrócenie doniczki czy przesunięcie o kilka centymetrów może sprawić, że zrzuci pączki czy kwiaty. Grudnik jest bardzo wrażliwy na zmianę orientacji względem światła.

Ważna jest też temperatura

Zapewnij grudnikowi stabilne warunki temperaturowe. Unikaj stawiania rośliny w miejscach z przeciągami, blisko grzejników czy klimatyzacji. Idealna temperatura dla grudnika to ok. 18-25°C w ciągu dnia i nieco chłodniej w nocy. Preferowane warunki dla zawiązywania pączków to stabilne, nieco chłodniejsze temperatury nocne, w okolicach 12-15°C.

Ta zmiana temperatury między dniem a nocą jest kluczowa, by grudnik zawiązał pączki i zakwitł. Szlumbergera jest rośliną dnia krótkiego tzn. że zawiązuje pączki i kwitnie, gdy dzień jest krótszy. Naświetlanie go lampami do roślin zaburzy cały proces kwitnienia. By grudnik pięknie kwitł, potrzebuje ok. 12-14 godzin ciemności przez ok. 6-8 tygodni. Jeśli będzie mieć za jasno, może nie zakwitnąć o czasie. By zapewnić kwitnienie, możesz go zaciemniać, obstawiając papierowym kartonem.

Jak często podlewać grudnik?

Grudnik dobrze rośnie w umiarkowanej wilgotności. Zimą powietrze w domu jest suche, dlatego użyj nawilżacza powietrza lub umieść roślinę na tacy z wilgotnym żwirem. Nawilżacz ustaw w tym samym pokoju, co grudnik, jednak z daleka od niego.

Kaktus Bożonarodzeniowy nie lubi spryskiwania wodą. Ta roślina preferuje umiarkowaną wilgotność powietrza i zbyt częste spryskiwanie prowadzi do problemów, takich jak gnicie łodyg lub rozwój chorób grzybowych. Latem możesz spróbować raz na jakiś czas spryskać grudnik, ale absolutnie nie wtedy, kiedy zawiązuje pączki lub ma kwiaty, bo wszystkie opadną. W okresie późnej jesieni należy ograniczyć podlewanie rośliny. To tzw., stres hydriczny pomaga zawiązać pączki.

Grudnik podlewaj wtedy, gdy górna warstwa ziemi jest sucha. Rośliny te nie lubią nadmiaru wody i mogą cierpieć na gnicie korzeni, jeśli są zbyt często podlewane. Kaktus podlewaj tak, by woda w doniczce nie stała. Woda powinna dobrze przesiąkać przez ziemię i wypływać na spód doniczki. Gleba w niej musi dobrze odprowadzać wodę. Szlumbergera preferuje lekką, przepuszczalną glebę, która szybko wysycha.

Czego nie robić podczas podlewania grudnika?

Podczas podlewania staraj się nie moczyć liści i pąków, ponieważ może to prowadzić do gnicia i rozwoju chorób. Po zawiązaniu się pąków możesz delikatnie zwiększyć podlewanie, aby wspomóc rozwój i kwitnienie rośliny. Nadal jednak unikaj przelania.

W okresie spoczynku, który przypada w zimie, a już po zawiązaniu pączków, grudnik powinien być podlewany rzadziej. Woda jest wtedy potrzebna tylko do utrzymania rośliny przy życiu, bez przesadnego pobudzania do wzrostu. W chłodniejszych miesiącach może to oznaczać podlewanie co 2-3 tygodnie, ale zależy to od warunków w pomieszczeniu, takich jak temperatura i wilgotność powietrza.

Najlepszą metodą na sprawdzenie, czy trzeba podlać grudnik, jest regularne sprawdzanie wilgotnościgleby. Możesz to zrobić, wkładając palec na głębokość około 2-3 cm w ziemię. Jeśli górna warstwa jest sucha, to czas na podlewanie.