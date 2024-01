Dlaczego buty uwierają? Czy da się je rozciągnąć?

Dlaczego nowe buty tak często sprawiają nam dyskomfort? Powodem może być materiał, z którego zostały wykonane. Buty ze skóry naturalnej, zwłaszcza nowe, początkowo są zazwyczaj dość sztywne i z tego powodu uciskają nasze stopy. Dopiero z czasem skóra lekko się rozciąga, dlatego często się mówi, że takie buty trzeba "rozchodzić”. Z kolei tanie produkty, wykonane z niskiej jakości materiałów, mogą być mało elastyczne i nieoddychające.

Często pojawia się pytanie, czy naprawdę da się rozciągnąć buty. Odpowiedź brzmi tak, ale skuteczność zależy od rodzaju obuwia i materiału, z którego są wykonane. Istotne jest również miejsce, w którym buty nas uwierają. Łatwiej można rozciągnąć buty w śródstopiu niż na długości. Weź również pod uwagę zmianę wkładek. Czasem wystarczy podmienić je na cieńsze, tym samym robiąc więcej miejsca dla stopy.

Jak rozciągną buty ze skóry naturalnej i ekologicznej?

Buty ze skóry naturalnej są najbardziej podatne na rozciąganie. Jedną z metod jest wykorzystanie prawideł, które można regulować. Wkłada się je do butów i stopniowo kalibruje mechanizm regulacyjny. Ten proces powtarza się przez kilka dni – po tym czasie różnica powinna już być odczuwalna. Inną metodą jest stosowanie specjalnych preparatów, którymi spryskuje się wnętrze obuwia.

Buty ze skóry ekologicznej są mniej elastyczne. Ponadto, nawet jeśli pozornie uda się je rozciągnąć, mają one tendencję, aby wracać do pierwotnego kształtu. Istnieją jednak metody, które mogą pomóc w ich delikatnym odkształceniu. Po pierwsze można zastosować metodę suszarki do włosów i skarpetek. Polega to na założeniu grubszych skarpetek na stopy i ogrzewaniu butów ciepłym powietrzem w miejscu, które chcemy rozciągnąć. Ciepłe powietrze sprawia, że materiał butów staje się bardziej elastyczny, co ułatwia ich rozciąganie. Po ogrzaniu butów można je przez parę chwil nosić, aż ostygną i dostosują się do kształtu stopy.

Nie zapominaj o ostrożności. W razie problemu skorzystaj z usług szewca

Bez względu na to którą metodę wybierzesz, poszczególne czynności wykonuj ostrożnie, aby nie uszkodzić swoich butów. Należy przy tym pamiętać, że obuwie szyte jest bardziej podatne na rozciąganie niż klejone. Przy rozciąganiu tych drugich istnieje ryzyko, że mogą się nawet rozpaść. Poza tym, jeśli postanowiłeś np. chodzić w butach po domu, aby trochę je rozciągnąć, rób to tylko przez określony czas, inaczej może to spowodować otarcia.

Jeśli obawiasz się, że zniszczysz buty rozciągając je samodzielnie, zawsze możesz skorzystać z usług szewca. Fachowiec posiada narzędzia i techniki, które pozwolą rozciągnąć buty w sposób bezpieczny i skuteczny. Chociaż usługa szewca wiąże się z dodatkowymi kosztami, może być warta inwestycji, szczególnie jeśli chodzi o drogie buty lub takie o nietypowym kształcie.