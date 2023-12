Zakup nowych butów często wiąże się z niemałym wydatkiem. Do tego przed świętami często nie mamy czasu myśleć o butach czy biegać po sklepach za nowymi, w których przetańczymy sylwestrową noc. Czasem bywa też tak, że te nowe kupione na szybko okazują się nieco ciasne.

Reklama

Co zrobić, gdy ten wymarzony lub ulubiony model okazuje się nieco za ciasny? Zanim zdecydujesz się na zakup nowych butów i zrezygnujesz z ulubionej pary, warto spróbować kilku prostych trików, które pomogą "powiększyć" obuwie. Przedstawiamy domowe sposoby na rozciągnięcie butów tak, abyś miała w nich komfort i mogła w święta cieszyć się ulubioną parą. Wypróbuj nasze metody.

Metoda zamrażania

Zacznij od napełnienia dwóch woreczków plastikowych wodą. Zawiąż je dokładnie tak, by woda nie wyciekała. Umieść je wewnątrz butów. Woreczki z wodą muszą prawie w całości wypełniać wnętrze buta. Następnie wstaw obuwie do zamrażarki. Woda, zamieniając się w lód, powiększy swoją objętość, delikatnie rozciągając materiał buta. Ta metoda jest szczególnie skuteczna w przypadku butów wykonanych z naturalnej skóry.

Reklama

Użyj pary wodnej

Reklama

Jeśli posiadasz czajnik, możesz wykorzystać parę wodną do rozciągnięcia butów. Zagotuj wodę w czajniku. Trzymaj buty nad parującym dzióbkiem czajnika przez kilka minut. Następnie załóż grube skarpety, włóż buty i pochodź w nich po domu, aż buty ostygną. Para wodna zmiękczy materiał, co ułatwi jego rozciągnięcie.

Zastosuj alkohol

Innym sposobem jest zastosowanie roztworu alkoholowego. Zmieszaj równą ilość wody ze spirytusem lub innym mocnym alkoholem (spożywczym, kosmetycznym czy gospodarczym)i spryskaj wewnętrzną część butów. Następnie załóż na stopy grube skarpety i pochodź w butach, aż alkohol wyparuje. Alkohol pomoże rozluźnić materiał, umożliwiając jego rozciągnięcie.

Wypchaj je gazetami

Jeśli buty przymierzałaś dzień wcześniej i nie potrzebujesz ich rozciągnąć natychmiast, możesz to zrobić, wypychając je gazetami i zostawiając na noc w pobliżu kaloryfera (ale nie na nim). Pamiętaj, aby nie stosować tej metody w przypadku butów mających farbowane wnętrze.

Użyj starych gazet. Pognieć je w kulki i upewnij się, że są dość zwarte, by stworzyć nacisk rozciągający. Spryskaj wnętrze butów alkoholem lub denaturatem, zwłaszcza miejsca, które chcesz rozciągnąć. Wyłóż buty pogniecionymi gazetami, starając się wypełnić jak najwięcej przestrzeni. Upewnij się, że gazety dociskają wszystkie obszary buta, które chcesz rozciągnąć. Pozostaw buty wypełnione gazetami przez noc. Papier wchłonie wilgoć i rozszerzy się, delikatnie rozciągając buty. Następnego dnia wyjmij gazety i przymierz buty, aby sprawdzić, czy rozciągnęły się wystarczająco. W razie potrzeby proces możesz powtórzyć.

Metoda mokrych skarpet

Buty możemy rozciągnąć też, zakładając na nogi mokre skarpetki, choćniekoniecznie może się to okazać przyjemne.

Jak to zrobić? Zmocz grube skarpety w wodzie, a następnie wyciśnij nadmiar wody, tak aby były wilgotne, ale nie kapiące. Załóż wilgotne skarpety na stopy. Następnie wciśnij buty na wilgotne skarpety. Pochodź w butach po domu przez kilka godzin. Wilgoć i ciepło stóp pomogą rozciągnąć materiał butów.

Po zdjęciu butów umieść w nich zwinięte w kulki gazety, aby pomóc w zachowaniu kształtu i wchłonięciu wilgoci. Odstaw w pobliże kaloryfera do wyschnięcia. Możesz też wysuszyć je na nogach, używając suszarki.

Metoda na ciepło

Rozciąganie butów na ciepło wykonasz przy użyciu suszarki do włosów. Jest to popularna i skuteczna metoda, szczególnie przydatna dla butów wykonanych z materiałów, które dobrze reagują na ciepło, takich jak skóra. Nie używaj zbyt wysokiej temperatury, aby nie uszkodzić butów, szczególnie jeśli są wykonane z delikatnych materiałów. Upewnij się, że równomiernie podgrzewasz buty, aby uniknąć miejscowego przegrzania i deformacji. Jeśli masz wątpliwości co do reakcji materiału na ciepło, wykonaj test na małej, niewidocznej części buta.

Będziesz potrzebować suszarki do włosów i jednej lub dwóch par grubych skarpet. Załóż na stopy grube skarpety, a jeśli chcesz uzyskać większe rozciągnięcie, możesz nałożyć dwie pary na siebie.

Ustaw suszarkę do włosów na średnią lub wysoką temperaturę (ale nie zbyt gorącą, aby nie uszkodzić butów) i równomiernie podgrzewaj obszary butów, które chcesz rozciągnąć. Trzymaj suszarkę w odległości około 15-20 cm od powierzchni buta i poruszaj nią, aby uniknąć przegrzania jednego miejsca.

Ciepłe buty, załóż na stopy z grubymi skarpetami. Pochodź w nich po domu przez około 20-30 minut. Ciepło sprawi, że materiał butów stanie się bardziej elastyczny, a chodzenie pomoże je odpowiednio ukształtować. Pozwól butom ostygnąć na stopach. W miarę stygnięcia materiał będzie się kurczyć, dostosowując się do kształtu stóp. Jeśli buty nadal są za ciasne, powtórz proces. Pamiętaj, aby nie przesadzać z ciepłem, aby nie uszkodzić butów.

Preparaty ze sklepu obuwniczego

Po świętach możesz się zaopatrzyć w sklepie obuwniczym w preparat typu "shoe strecher". "Shoe stretcher" to spray zazwyczaj zawierający składniki, które pomagają zmiękczyć i lekko rozluźnić materiał butów, co ułatwia ich rozciągnięcie. Mogą zawierać alkohol lub inne substancje, które działają na skórę lub syntetyczne materiały.

Spray jest stosowany bezpośrednio na obszary buta, które wymagają rozciągnięcia. Po aplikacji materiał buta staje się bardziej elastyczny, co ułatwia proces rozciągania. Po nałożeniu preparatu należy włożyć rozciągacz do butów. Można też próbować rozciągnąć buty, nosząc je, tylko należy zwrócić uwagę, po jakim czasie działa preparat rozciągający. Bo czasami jest to kilka godzin, a czasami cała noc. Kupując preparat koniecznie sprawdź do jakich materiałów jest przeznaczony.