Tradycja składania życzeń bożonarodzeniowych

Co roku z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy sobie nawzajem życzenia. Tradycja ta jest obecna w naszej kulturze od wielu lat. Wywodzi się ona z przekonania, że życzenia świąteczne w postaci dobrego słowa mają moc sprawczą i są traktowane jako forma daru.

Tradycyjnie życzenia były składane w Wigilię. Kiedyś jedyną formą ich składania była forma ustna. Obecnie mamy więcej opcji do wyboru - są one przekazywane np.: w formie kartek świątecznych, smsów, maili lub też za pośrednictwem mediów społecznościowych. Niemniej jednak bez względu na to, jak są one złożone, życzeniaświąteczne zawsze cieszą, ponieważ są wyrazem pamięci i dobrych uczuć.

Uniwersalne życzenia świąteczne 2023

Krótkie, tradycyjne życzenia świąteczne to dobre rozwiązanie dla wszystkich, którzy wolą prostotę i chcą, aby ich życzenia każdemu przypadły do gustu. Ich forma i treść są niezmienne. Idealnie sprawdzą się dla każdego - od rodziny, po znajomych, przyjaciół czy współpracowników. Życzenia świąteczne to wyraz pamięci i dobrych uczuć. Kiedyś składane były ustnie, obecnie mamy więcej opcji do wyboru i możemy je wysłać do znajomych nam osób nawet na drugi koniec świata.

***

Serdecznych świąt otulonych śniegiem i ciepłem rodzinnym oraz wiele szczęścia w Nowym Roku

***

Piękna gwiazda Betlejemska oświetlała drogę. Niech i Tobie ją wskazuje, z serca wygna trwogę.

***

Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, radości z przebywania z bliskimi i rodzinnego ciepła.

***

Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Wam przez cały rok, a magia Bożego Narodzenia nigdy się nie kończy.

Piękne i wzruszające życzenia świąteczne dla najbliższych

Niektórzy lubią wymyślać własne życzenia, inni zaś korzystają z gotowych szablonów. Szukasz wzruszających i pięknych życzeń na Boże Narodzenie? Mamy coś dla ciebie. Tradycyjne życzenia są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy wolą prostotę i chcą aby ich życzenia przypadły wszystkim do gustu. Piękne i wzruszające świetnie sprawdzą się dla każdego: rodziny, znajomych, przyjaciół czy współpracowników.

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia.

***

Nim gwiazdka zabłyśnie, nim święta przeminą,

niech Ci błogosławi Panienka z Dzieciną.

Niech się Twoje życie w szczęśliwości splata

- dziś, jutro, w Nowy Rok i po wszystkie lata.

***

Gdy pierwszą gwiazdkę, ujrzysz na niebie,

Wspomnij tych, co kochają Ciebie,

Gdy pierwsza zgaśnie, a druga zabłyśnie,

niech Cię aniołek, Ode mnie uściśnie!

***

Śmieszne i zabawne życzenia bożonarodzeniowe 2023

Śmieszne życzenia z okazji Bożego Narodzenia idealnie sprawdzą się dla przyjaciół, znajomych oraz dla wszystkich, którzy mają duże poczucie humoru.

Wielu z nas lubi samodzielnie układać życzenia świąteczne. Wkładamy w nie wtedy dużo serca i zapewniamy indywidualne akcenty. Część osób woli jednak powiedzieć czy wysłać bliskim gotowe życzenia. Czy to ze względu na wygodę, czy niepokój, że sami nie będą w stanie ułożyć wystarczająco pięknych życzeń. Dla tej drugiej grupy przygotowaliśmy paczkę propozycji z gotowymi życzeniami świątecznymi. Jednak także pierwsza grupa znajdzie coś dla siebie - w końcu odrobina inspiracji nie zaszkodzi.

***

Mikołaja w kominie, prezentów po szyję.

Dwa metry choinki, cukierków trzy skrzynki.

Przed domem bałwana, sylwestra do rana.

Pysznej wigilijnej kolacji i mnóstwa atrakcji.

***

Na choince bombki wiszą, śledzie się popularnością cieszą.

Barszczyk w sekund może dwie, zniknął, gdzie zapodział się?

My tu razem tak siedzimy, o prezentach myślimy.

Ale już opanuj się. To są święta, czyż nie?

***

Mikołaja z długą brodą, Gości z procentową wodą,

Kobiety gorącej w prezencie, Prostej drogi na zakręcie.

Tego i wiele innego życzy...