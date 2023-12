Składanie życzeń świątecznych z okazji Bożego Narodzenia

Już wkrótce święta BożegoNarodzenia i Nowy Rok 2024. Jak co roku jedną z tradycji jest składanie świątecznych i noworocznychżyczeń. Tradycja ta jest obecna w naszej kulturze od wielu lat. Jej początki sięgają czasów, kiedy to wierzono w sprawczą moc słowa, zaś życzenia - w postaci dobrego słowa - uznawane były za dar mający moc sprawczą.

Początkowo życzenia świąteczne były składane wyłącznie ustnie - najbliższej rodzinie przy stole wigilijnym, a także sąsiadom oraz znajomym. Do dziś w religii katolickiej towarzyszy temu polski zwyczaj łamania się opłatkiem. Potem, prawie 200 lat temu, pojawiła się piękna tradycja wysyłania świątecznych pocztówek. Pierwsza oficjalna kartkaświąteczna została wysłana z Anglii a sir Henry`ego Cole jest nazywany jej”wynalazcą”.

Obecnie w dobie internetu, smartfonów oraz mediów społecznościowych coraz częściej wysyłamy życzenia świąteczne w formie elektronicznej, czy to w formie SMS/MMS czy wiadomości w aplikacjach. Oczywiście nowoczesne formy składania życzeń mają swoich zwolenników i przeciwników. Jedni wolą formy bardziej tradycyjne, inni te nowoczesne. Jednak bez względu na preferencje pamiętajmy, że życzeniaświąteczne zazwyczaj są wyrazem pamięci i dobrych uczuć, więc warto się z nich cieszyć. To również miły dodatek do prezentów.

Krótkie i tradycyjne życzenia bożonarodzeniowe 2023

Tradycyjne i krótkie życzenia świąteczne to dobre rozwiązanie dla wszystkich, którzy wolą prostotę i chcą, aby ich życzenia przypadły wszystkim do gustu. Idealnie sprawdzą się dla każdego: rodziny, znajomych, przyjaciół czy współpracowników. Ich forma i treść są proste i klasyczne.

***

Niechaj Bóg Miłością nasze dusze napełnia

Niech Duch święty swą rolę wypełnia.

A Jezus maleńki dziś narodzony

Rozkołysze wszystkie szczęścia dzwony.

***

W Betlejem mieście Zbawiciel się rodzi,

Niech się Wam mili, Najlepiej powodzi!

***

Kiedy świąteczny stół się ugina,

śpiewa kolędy cała rodzina,

na niebie pierwsza gwiazdka już świeci

niech Cię bogaty Mikołaj odwiedzi.

***

W ten wigilijny dzień zaśnieżony,

kiedy w kościele uderzą dzwony,

przyjmijcie gorące życzenia radości,

a w Nowym Roku szczęścia,

zdrowia i pomyślności

***

W wigilijną noc, gdy śniegu napada moc

niech Mikołaj Święty przyniesie prezenty,

a na Nowy Rok same wspaniałości - morze miłości.

***

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci spokojnie oraz przyjemnie spędzonego czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Chwil pełnych miłości, radości oraz cudownej atmosfery.

Piękne życzenia świąteczne 2023. Gotowe propozycje

Życzenia świąteczne to miły dodatek do prezentów, wyraz pamięci i dobrych uczuć. Kiedyś dobre słowo – czyli dobre życzenie – traktowane było jako dar. Piękne życzenia ucieszą każdego. Jedni lubią sami układać życzenia bożonarodzeniowe, zaś inni wolą skorzystać z gotowych życzeń. Jeśli szukasz pięknych życzeń na Boże Narodzenie to mamy coś dla ciebie.

***

Niech Bóg oświeca Twoje drogi codziennego życia, obdarzy Cię błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym. Wesołych i ciepłych świąt Bożego Narodzenia!

***

Tradycyjnie, jak co roku, sypią się życzenia wokół.

Większość życzy świąt obfitych i prezentów znakomitych,

a ja Ci życzę: uśmiechu od ucha do ucha

i pogody ducha. Wesołych Świąt!