Składanie życzeń świątecznych to piękna tradycja, którą warto kultywować. Świadczy o tym, że dbamy o bliskie nam osoby i życzymy im jak najlepiej. Kiedyś uważano, że wypowiadane słowa mają wielką, sprawczą moc, dlatego do życzeń bożonarodzeniowych przywiązywano dużą wagę. Choć dzisiaj nie traktujemy tego rytuału tak poważnie, możemy dać ponieść się świątecznej magii, życząc bliskim tego, co naprawdę ważne. Nawet, gdy życzenia będą krótkie, mogą wyrażać nasze uczucia i szczere intencje. Jeśli szukasz inspiracji, koniecznie sprawdź nasze propozycje.