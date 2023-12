Tradycja składania życzeń świątecznych

Tradycja składania życzeńbożonarodzeniowych w naszej kulturze jest obecna od wielu lat. Jej początki sięgają czasów, kiedy wierzono w sprawczą moc słowa a życzenia (w postaci dobrego słowa) uznawano jako dar mający sprawczą moc. Kiedyś życzenia świąteczne składano najbliższej rodzinie przy stole wigilijnym, a także sąsiadom oraz znajomym. Przed wieczerzą wigilijną życzenia składano ustnie, a towarzyszył temu polski zwyczaj łamania się opłatkiem.

Początkowo życzenia były składane wyłącznie ustnie. Potem pojawiła się piękna tradycja wysyłania świątecznych pocztówek, która na świecie liczy sobie prawie 200 lat. Bowiem pierwsza oficjalna kartkaświąteczna została wysłana z Anglii, a jako jej ”wynalazcę” uznaje się sir Henry`ego Cole. Obecnie w dobie internetu, mediów społecznościowych i smartfonów coraz częściej wysyłamy życzenia świąteczne w formie elektronicznej. Oczywiście każdy ma indywidualne podejście do formy składania życzeń. Jedni wolą formy bardziej tradycyjne, inni te nowoczesne. Bez względu jednak na preferencje, pamiętajmy, że życzeniaświąteczne zazwyczaj są wyrazem pamięci i dobrych uczuć, więc warto się z nich cieszyć.

Zabawne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Dla kogo?

Śmieszne i zabawne życzenia z okazji Bożego Narodzenia idealnie sprawdzą się dla przyjaciół, znajomych oraz dla wszystkich, którzy mają duże poczucie humoru. Warto jednak pamiętać o umiarze, bowiem niektóre z propozycji życzeń świątecznychdostępne w sieci mogą zostać uznane za niesmaczne i w złym guście. Oczywiście jak we wszystkim, są gusta i guściki. Dlatego jeżeli chcemy wysłać zabawne życzenia, to dobierzmy je indywidualnie do osoby, do której one trafią. W przeciwieństwie bowiem to uniwersalnych, tradycyjnych życzeń, te śmieszne mogą być źle odebrane. Jakie życzenia wybrać? Podpowiadamy.

Śmieszne i zabawne życzenia świąteczne 2023. Wersja tradycyjna

Kto nie lubi odrobiny humoru. Jeżeli szukasz życzeń na Boże Narodzenie, które są zabawne a jednocześnie uniwersalne, to trafiłeś w dobre miejsce. Rymowane życzenia to fajny pomysł, by wysłać bliskim osobom dobre słowo i dobry humor. Przedstawiamy kilka propozycji rymowanych zabawnych wierszyków na BożeNarodzenie.

***

By Ci wszystko pasowało, by kłopotów było mało.

By się wiodło znakomicie, by wesołe było życie.

Sto całusów na dodatek, by smaczniejszy był opłatek.

***

By świąteczna aura jak najdłużej trwała, by ryba po grecku wszystkim smakowała,

a wieczorem pod choinkę niechaj gwiazdka zrzuci skrzynkę

pełną wszelkich pyszności, szczęścia, zdrowia i miłości!

***

Pada śnieg, suną sanki, jest renifer i bałwanki.

Śnieżki z nieba spadają, życzenia zdrowych świąt składają.

Niech te święta będą wyjątkowe, a prezenty odlotowe.

Śmieszne życzenia bożonarodzeniowe 2023: Wersja dla osób z poczuciem humoru

Poniższe propozycje życzeń świątecznych sprawdzą się wyłącznie w przypadku osób z dużym poczuciem humoru, które dobrze znamy. W innym przypadku polecamy nasze propozycje tradycyjnych życzeń lub te przedstawione wcześniej. Niektórzy lubią sami układać życzenia, inni zaś wolą korzystać z tych gotowych. Jeśli zatem szukasz ciekawych zabawnych życzeń to mamy coś dla ciebie. Stosuj je ostrożnie!

***

Renifer Rudolf już grzeje kopyta,

Mikołaj w pośpiechu prezenty chwyta,

niech wszystkie smutki wnet pójdą w kąt,

jadziśCiżyczę WesołychŚwiąt!

***

By tańsza była benzyna, woda, gaz i prąd, a przede wszystkim Wesołych Świąt!

***

Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Nie połykaj z karpia ości, nie jedz bombek, nie pal siana. Jedz pierogi, lep bałwana, a w sylwestra baw się do rana!

***

Choinki świecącej, gwiazdki błyszczącej, pysznej kolacji, sylwestrowej libacji, gwiazdora grubego, kaca ogromnego, wspaniałych wrażeń i spełnienia marzeń.