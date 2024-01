Akcesoria do czyszczenia biżuterii

Przygotuj:

bardzo miękką szczoteczkę do zębów lub paznokci – złoto to jeden z bardziej miękkich metali, jest więc podatne na zarysowania

miękką ściereczkę, najlepiej z flaneli lub bawełny (np. kawałek starego T-shirtu) – ręcznik ma wystające pętelki, którymi może zaczepiać o delikatne elementy i miejsca mocowań ozdób w trakcie wycierania

naczynie, w którym zmieści się czyszczona biżuteria, np. słoiczek, miseczka lub kubek – powinno się wybrać szklane lub ceramiczne; plastik, zwłaszcza ten delikatny, może wejść w reakcję z amoniakiem, octem lub denaturatem

Czym czyścić złoto?

Do przywrócenia kolczykom, łańcuszkowi lub bransoletce dawnego blasku możesz wykorzystać to, co masz w domu. Zwykłe mydło do rąk usunie większość zabrudzeń. Rodzaj środka oraz intensywność czyszczenia zależą od stopnia zabrudzenia złota.

Niewielkie zabrudzenia

Mydło, żel pod prysznic: namocz szczoteczkę wodą i potrzyj nią kilka razy o mydło lub nalej na nią odrobinę żelu, a następnie delikatnie wyczyść biżuterię, żeby usunąć zabrudzenia. Na koniec opłucz w ciepłej wodzie i osusz ściereczką.

Czyszczenie płynem do naczyń: zrób roztwór z kilku kropli płynu do naczyń i ciepłej wody. Zanurz w nim biżuterię na kilka minut, a następnie delikatnie oczyść szczoteczką. Na koniec opłucz biżuterię pod bieżącą, ciepłą wodą i wytrzyj do sucha​​ ściereczką.

Średnie i mocne zabrudzenia

Soda oczyszczona: wymieszaj łyżkę sody z połową łyżki wody, by powstała gęsta pasta. Następnie delikatnie wetrzyj ją w biżuterię za pomocą szczoteczki lub samych palców i opłucz pod bieżącą wodą​​​​. To najlepszy sposób na czyszczenie łańcuszków oraz biżuterii bez kamieni.

W przypadku poważnych zabrudzeń i zaczernienia raz na jakiś czas możesz użyć roztworu wody z amoniakiem (1 część amoniaku na 6 części wody) do głębszego czyszczenia. Pamiętaj, by nie robić tego zbyt często, aby nie uszkodzić biżuterii. Po krótkim moczeniu biżuterii w roztworze przetrzyj ją szczoteczką. Dokładnie opłucz pod bieżącą wodą i osusz. Zachowując te same proporcje, możesz wykorzystać również denaturat.

Ocet: zanurz biżuterię w occie (najlepiej w czystym spirytusowym – jabłkowy lub winny może doprowadzić do powstania przebarwień) na 15 minut, a następnie opłucz pod bieżącą wodą, delikatnie przetrzyj szmatką i osusz. Ocet jest skuteczny w przypadku zabrudzeń, które pokryły się patyną.

Zasady, o których należy pamiętać:

Nigdy nie używaj środków chemicznych takich jak benzyna, chlor czy aceton (znajduje się w zmywaczu do paznokci), bo nieodwracalnie uszkodzisz cenne ozdoby

Unikaj pasty do zębów – może spowodować trwałe przebarwienia lub zmatowienie złota ​​. Często zawiera też substancje ścierne (szczególnie ta wybielająca), przez co powoduje zarysowania w miękkim złocie

Unikaj używania gorącej wody, która może szczególnie uszkodzić kamienie osadzone w złocie

Nie zostawiaj biżuterii w roztworach czyszczących na zbyt długo, ponieważ długotrwałe moczenie może spowodować jej matowienie

Wskazówki dotyczące pielęgnacji złotej biżuterii

Po każdym noszeniu delikatnie wycieraj biżuterię miękką szmatką, ponieważ gromadzi się na niej nie tylko pot i kurz, lecz także resztki perfum, balsamów. Zdejmuj akcesoria ze złota podczas wykonywania prac domowych lub ogrodowych, aby uniknąć zarysowań i uszkodzeń mechanicznych. W przypadku szczególnie cennych lub delikatnych przedmiotów warto rozważyć od czasu do czasu profesjonalne zabiegi u jubilera albo zakup specjalnego środka (roztworu) do czyszczenia złotej i srebrnej biżuterii.

Jak przechowywać złotą biżuterię?

Idealne przechowywanie to osobne przegródki (albo oddzielne woreczki) w szufladzie lub specjalnym organizerze, w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci. W ten sposób można zapobiec korozji i utracie blasku. Unikniesz również zarysowań i uszkodzeń spowodowanych tarciem biżuterii o siebie.