Dereń biały. Co to za roślina

Dereńbiały to gatunek krzewu, idealnie sprawdzającego się w ogrodzie w naszej strefie klimatycznej. Bowiem zarówno latem jak i zimą ma on duże walory wizualne. Roślina ta występuje na terenach Eurazji, począwszy od wschodniej części Europy, aż po wschodnie krańce Azji, takie jak Chiny, Mongolia czy Korea. Dereńbiały to bardzo dekoracyjny krzew liściasty. Osiąga on szerokość około 2 m oraz wysokość do 3 m. Krzew ten występuje w Polsce w wielu odmianach, m.in. Sibirica i Aurea. Niektóre odmiany derenia białego mają charakterystyczne czerwone pędy, co wygląda bardzo ładnie nawet gdy jesienią opadną liście.

Dereń idealnie sprawdza się zarówno w ogrodach przydomowych jak również w parkach jako element zieleni miejskiej. To także dobra roślina na żywopłot liściasty. Krzew ten charakteryzuje się dużą odpornością na mrozy oraz zanieczyszczenia środowiska.

Uprawa i pielęgnacja derenia białego

Dereń biały to łatwy w uprawie krzew, bowiem ma on małe wymagania uprawowe. A dodatkowo jest odporny na mróz, suszę oraz zanieczyszczenia powietrza. Dereń wykazuje dużą odporność również na szkodniki i choroby roślin. Roślina ta lubi stanowiska słoneczne lub też półcieniste. Nie lubi ścisku i bardzo bliskiej obecności innych roślin. Krzew powinien mieć odpowiednią ilość miejsca, dlatego już podczas sadzenia warto o tym pomyśleć i wydzielić dla niego odpowiednią przestrzeń.

Dereń lubi gleby wilgotne i żyzne o odczynie lekko kwaśnym. Dobrze będzie rosnąć na terenach podmokłych oraz w sąsiedztwie stawów. Dlatego zwłaszcza w przypadku młodej rośliny należy pamiętać o regularnym podlewaniu.

Jednym z elementów pielęgnacji jest również nawożenie derenia. Jednak wystarczy to robić sporadycznie i zazwyczaj głównie w przypadku, gdy gleba, na której rośnie jest bardzo jałowa. Wówczas możemy użyć do tego np.: biohumus czy nawóz do krzewów. Dobrze sprawdzi się również obornik w granulkach.

Dereń jest łatwy w uprawie również dlatego, że nie tylko można go sadzić przez cały sezon, ale również siać bezpośrednio do gruntu. Ponieważ jest to krzew mrozoodporny, więc ukorzenieni się o każdej porze roku. Nie musimy się martwić o to, że przemarznie.

Jak przycinać dereń biały?

Regularne i odpowiednie przycinanie derenia białego to jeden z głównych zabiegów pielęgnacyjnych. Zapewnia ono bowiem prawidłowe krzewienie się derenia. Przycinanie wykonuje się na wiosnę. Krzew przycinamy do wysokości maksymalnie 20 cm nad ziemią. Prawidłowe przycięcie to takie, po którym zostaje tylko 1/3 pędów. Zabieg przycinania wykonujemy w marcu, poprzedzając go usunięciem starych i suchych pędów. Dodatkowo raz na kilka lat można wykonać cięcie odmładzające cięcie, podczas którego wszystkie pędy są przycinane na wysokość 15 cm.

Jakie są odmiany derenia białego

Dereńbiały występuje w wielu odmianach. Różnią się one zazwyczaj kolorem liści. Do najbardziej znanych zaliczamy: