Żywa choinka. Wyjątkowa atmosfera Bożego Narodzenia

Żywa choinka pozwala nam w pełni poczuć klimat Bożego Narodzenia w domu. Pięknie pachnie i cieszy nasze oczy. Jednak często, szczególnie jeśli kupimy ją kilka tygodni przed świętami, martwimy się o to, czy doczeka pierwszej gwiazdki. Warunki panujące w naszych domach zimą – ciepłe i suche powietrze spowodowane ogrzewaniem – zdecydowanie nie są optymalnymi dla bożonarodzeniowego drzewka. Najbardziej boimy się, że choinka szybko straci igły, z których większość - jeszcze nim usiądziemy do wigilijnego stołu - znajdzie się na podłodze. Na szczęście wystarczy odpowiednio dbać o żywą choinkę, aby przetrwała święta.

Przemyślany zakup. Ważny, aby żywa choinka przetrwała święta

Jeśli marzymy o tym, aby choinka jak najdłużej była ozdobą naszego domu, powinniśmy odpowiednio przygotować się do jej zakupu. Nie warto odkładać go na ostatnią chwilę. Istnieje wówczas większe prawdopodobieństwo, że kupimy nieświeży okaz, od ścięcia którego w lesie minęło już kilka tygodni. Kiedy kupujemy drzewko, sprawdźmy, czy jest ono świeże. Ma wówczas intensywny kolor, a jego gałązki są elastyczne. Ponadto w przypadku drzew ściętych – drewno na przekroju pnia ma jasnobrązową barwę i ślady żywicy. W przypadku drzewka w doniczce, które na wiosnę będziemy chcieli przesadzić do naszego ogrodu, sprawdźmy, czy ma ono korzenie. Niestety zdarza się, że w doniczkach sprzedawane są choinki cięte, bez korzeni. Musimy też odpowiednio przemyśleć gatunek, który chcemy nabyć. Jednymi z bardziej wytrzymałych są jodła kaukaska, świerk kłujący i sosna pospolita. Warto oczywiście kupować choinki z legalnego źródła – zarówno hodowli jak i wycinki.

Po zakupie choinki nie warto spieszyć się z jej ustawianiem w domu. Na początek dobrze jest dać drzewku czas na aklimatyzację i nie wnosić go z zimna wprost do ciepłego pomieszczenia. Najlepiej przynajmniej na jeden dzień umieścić je w miejscu, w którym panuje nieco wyższa temperatura niż na zewnątrz, ale jednocześnie niższa niż w naszym domu. Może to być piwnica, garaż, zabudowany balkon czy weranda. Dopiero po aklimatyzacji wnieśmy choinkę do domu.

Jak dbać o żywą choinkę, aby przetrwała święta?

Jeżeli chcemy, aby nasza żywa choinka przetrwała święta i jak najdłużej była piękna, musimy przede wszystkim postawić ją w odpowiednim miejscu w naszym domu. Idealne będzie takie, które jak najbardziej oddalone jest od kaloryfera i innych źródeł ciepła oraz wentylacji. Dzięki temu choinka nie będzie narażona na bezpośrednie działanie suchego powietrza. Z tego samego powodu lepiej nie umieszczać drzewka tam, gdzie jest ogrzewanie podłogowe. Powinniśmy pamiętać o regularnym wietrzeniu pomieszczenia, aby zwiększyć wilgotność powietrza. Idealnie, jeśli temperatura w pomieszczeniu z choinką, nie przekracza 20 stopni Celsjusza.

Ważne również, aby miejsce, w którym stoi choinka, było dla niej odpowiednio przestronne. Dzięki temu jej gałęzie nie będą się łamały oraz nie będą narażone na ciągłe potrącenia przez domowników. Po wybraniu odpowiedniego miejsca warto pień drzewka umieścić na około godzinę w pojemniku lub wiadrze z wodą. Później natomiast trzeba pamiętać o regularnym podlewaniu raz na 2 lub 3 dni oraz o jego zraszaniu. Warto do tych czynności używać letniej, odstanej wody.

Ważne są jednak nie tylko warunki zewnętrzne, które zapewnimy choince, ale również sposób, w jaki ją ubierzemy. Wybierajmy lampki typu LED, które wydzielają mniej ciepła i nie przyozdabiajmy drzewka zbyt ciężkimi przedmiotami. Pod ich naporem może szybciej zacząć gubić igły. Lepiej nie stosujmy również sztucznego śniegu i innych tego typu dodatków, które niepotrzebnie obciążają choinkę.