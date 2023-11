Rośliny w walce z wilgocią w powietrzu i zaparowanymi oknami

Zaparowane szyby to częsty problem, z którym borykamy się w naszych domach w okresie jesienno-zimowych chłodów. Różnica temperatur występująca między cieplejszym wnętrzem pomieszczenia, a dużo chłodniejszą szybą sprawia, że ta ostatnia paruje na skutek skraplania się pary wodnej. Na szczęście istnieje prosty sposób, aby temu przeciwdziałać. Wystarczy umieścić w domu odpowiednie rośliny doniczkowe, które pomagają w pochłanianiu wilgoci z powietrza, a w efekcie zapobiegają zaparowywaniu szyb okiennych.

Pochłanianie wilgoci z powietrza nie jest oczywiście jedyną zaletą posiadania wspomnianych roślin. Pomogą one bowiem zadbać o dobrą jakość powietrza w naszym domu i przytulny charakter wnętrza.

Te rośliny doniczkowe pomagają w pochłanianiu wilgoci z powietrza. Popularne od lat

Wiele kwiatów cieszy się dużą popularnością już od lat. Niezmiennie stanowią ozdobę wnętrz i radują nasze oczy, a przy tym pomagają w walce z zaparowanymi oknami.

Do roślin tych z pewnością należy paproć, która od wielu lat niezmiennie króluje w wielu polskich domach. Warto wiedzieć, że jest kwiatem pochłaniającym wilgoć z powietrza. Jest jednak rośliną dosyć wymagającą w pielęgnacji. Preferuje chłodne miejsca i rozproszone światło.

Bluszcz – kwiat stwarzający we wnętrzach oryginalny klimat – to kolejna roślina, której posiadanie pomoże w walce z zaparowanymi oknami. Dobrze czuje się w wilgotnych pomieszczeniach.

Inna roślina, która świetnie czuje się w wilgotnym wnętrzu i jednocześnie pomaga w ograniczeniu tej wilgoci to zielistka. Idealne miejsce dla niej znajduje się na parapecie, ponieważ lubi nasłonecznione stanowiska. Warto wiedzieć, że od wiosny do jesieni z powodzeniem możemy trzymać ją też na zewnątrz jako na przykład roślinę balkonową. Jest w stanie przetrwać nawet przymrozki. Zimą jednak najlepiej czuje się w domu.

Kolejna roślina, która pomoże w walce z zaparowanymi oknami to skrzydłokwiat. Ze swoimi intensywnie zielonymi liśćmi i białymi kwiatami jest częstą ozdobą w wielu domach. Dodatkowo nie jest również zbyt wymagający pod względem pielęgnacji. Ważne, aby nie miał mocno nasłonecznionego stanowiska, a wokół nie panowała zbyt wysoka temperatura.

Pochłaniają wilgoć z powietrza. Te rośliny zyskują coraz większą popularność

Niektóre rośliny doniczkowe zyskują coraz większą popularność i coraz częściej pojawiają się w naszych domach. Niektóre z nich świetnie pochłaniają wilgoć z powietrza.

Sansewieria, potocznie nazywana językiem teściowej lub wężownicą, poza tym, że zmniejsza wilgotność powietrza w pomieszczeniu, to dodatkowo je oczyszcza. Będzie więc idealnym kwiatem do sypialni. Sansewieria nie jest wymagającym kwiatem w zakresie pielęgnacji. Do właściwego rozwoju potrzebuje niewielkiej ilości wody i umiarkowanego nasłonecznienia.

Inna warta uwagi roślina doniczkowa to chamedora wytworna zwana inaczej palmą koralową. Jest ona rośliną tropikalną i w związku z tym idealnie odnajduje się w wilgotnym środowisku. Nie ma zbyt wielu wymagań. Lubi miejsca o średnim nasłonecznieniu. Może jednak urosnąć do wysokości nawet 150 cm, a wówczas potrzebuje sporej przestrzeni.

Jeszcze jedną rośliną tropikalną pochłaniającą wilgoć z powietrza jest oplątwa. Dzięki swojemu ciekawemu wyglądowi będzie ozdobą każdego wnętrza. Jest łatwa w pielęgnacji. Należy przede wszystkim zapewnić jej niezbyt nasłonecznione stanowisko. Roślina ta jest dosyć odporna na szkodniki i choroby. Warto podkreślić, że oplątwa nie potrzebuje podłoża – składniki odżywcze i wodę pobiera z powietrza za pośrednictwem liści. W swoich naturalnych warunkach rośnie nawet na kamieniach.