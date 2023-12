Na oknach zbiera się kurz, brud, zanieczyszczenia z powietrza, osady z deszczu, ale też tłuste plamy od dotykania okien rękami. Brudne okna nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale też ograniczają możliwość wpadania promieni słonecznych do mieszkania. Najczęściej sięgamy po gotowe, chemiczne środki do mycia okien. Jednak warto wiedzieć, że możemy też umyć okna wykorzystujące naturalne, domowe sposoby.

Reklama

Mieszanka octu z wodą na tłuste plamy na oknach

Mieszanka octu z wodą to jeden z najskuteczniejszych domowych środków do mycia okien. Wystarczy wymieszać równą ilość octu spirytusowego i ciepłej wody w butelce ze spryskiwaczem, a następnie rozpylić taką mieszankę na szyby. Po chwili można wytrzeć szyby czystą szmatką lub ściereczką z mikrofibry. Octowy roztwór doskonale usuwa zabrudzenia i nie pozostawia smug. Dodatkowo taka mieszanka działa dezynfekująco i pozwala pozbyć się tłustych plam. Jeśli w roztworze w octu przeszkadza nam zapach, możemy dodać do niego kilka kropel wybranego olejku eterycznego.

Reklama

Reklama

Sok z cytryny – naturalne nabłyszczenie okien

Naturalnym środkiem do usuwania plam i osadów z okien jest kwas cytrynowy. Dlatego do mycia okien warto wykorzystać mieszankę cytryny z wodą. Roztworem należy spryskać powierzchnie szyb i zostawić na kilka minut. Potem trzeba przetrzeć okna suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym. Dzięki wykorzystaniu cytryny szyby nabiorą blasku, a we wnętrzu będzie unosił się przyjemny, cytrusowy zapach.

Soda oczyszczona usuwa trudne plamy na oknach

Soda oczyszczona to środek, który znajdziemy w naszej kuchni. Do umycia okien wystarczy rozpuścić 2 łyżki sody oczyszczonej w 1 litrze wody. Taką mieszanką należy spryskać okna i chwile odczekać. Potem wystarczy tylko wytrzeć szyby czystą szmatką. Soda oczyszczona usuwa brud i pozwala pozbyć się trudniejszych plam, na przykład tych po zabitych owadach.

By okna dłużej były czyste i bardziej odporne na osadzanie się na nich kurzu i brudu, warto po umyciu zastosować glicerynę. Po wstępnym umyciu okien można przetrzeć szyby roztworem z wody i kilku kropel gliceryny. Jeśli nie mamy w domu gliceryny, można zastąpić ją np. płynem do zmiękczania tkanin, w którego składzie będzie się ona znajdować.

Czym wypolerować szyby?

Polerowanie pomoże usunąć ewentualne resztki wody i zapewni błyszczący wygląd szyb. Dobrze jest do tego celu użyć nylonowych rajstop lub ręcznika papierowego. Zgniecione, szare gazety z miękkiego papieru świetnie sprawdzą się do polerowania szyb, ale mogą pozostawić na nich rysy albo ślady farby drukarskiej.