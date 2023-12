Tradycja ubierania choinki

Choinka to przyozdobione drzewko świerku, jodły lub sosny, które jest nieodłączną ozdobą i symbolem Świąt Bożego Narodzenia. Drzewko to może być naturalne lub sztuczne i przyozdabiane jest lampkami oraz różnego rodzaju zawieszanymi ozdobami.

Choinka jest zawsze drzewem iglastym, a drzewo takie w wielu kulturach uważane jest za symbol życia i odradzania się oraz trwania i płodności. Po raz pierwszy jako drzewko bożonarodzeniowe choinka pojawiła się w szesnastym wieku. Jednak prawdopodobnie już wcześniej drzewo to występowało w misteriach o Adamie i Ewie jako drzewo poznania dobra i zła z biblijnego raju.

Tradycja bożonarodzeniowej choinki narodziła się w Alzacji. To tam wystawiano drzewka i przyozdabiano je jabłkami oraz ozdóbkami wykonanymi z papieru. Było to nawiązanie do rajskiego drzewa. Jeszcze nie tak dawno ozdobą choinki były ciastka, pierniczki czy też np.: wykonane własnoręcznie ozdoby z bibuły, wydmuszek czy kolorowych papierów. Obecnie choinkę dekoruje się nieco inaczej, zawieszając na niej bombki oraz różnego rodzaju gotowe ozdoby. Oczywiście zawsze pamiętamy również o lampkach, które są chyba największą dekoracją tego drzewka. Bez względu na zmieniające się trendy, przystrojona choinka jest od lat nieodzownym symbolem świąt Bożego Narodzenia.

Choinka naturalna czy sztuczna?

Jaką choinkę wybrać? Do wyboru mamy choinki sztuczne oraz choinki naturalne. Te pierwsze kupujemy raz na kilka lat. Ich zaletą jest możliwość ponownego wykorzystania na kolejne święta oraz wygoda. Bowiem sztuczne choinki nie gubią igieł, nie potrzeba ich podlewać oraz mogą nam służyć przez wiele, wiele lat.

To, czego jednak brakuje sztucznej choince, to na pewno przepiękny zapach kojarzący się ze świętami. Dlatego też dla fanów zapachu żywego iglaka idealnym rozwiązaniem jest choinka w doniczce lub choinka cięta.

Jaką żywą choinkę wybrać do domu?

Choinka to zawsze drzewo iglaste. Może to być jodła, świerk lub sosna. Jaki gatunek żywego drzewa wybrać, aby nadawał się on na domowe bożonarodzeniowe drzewko.

Jodła kaukaska (Abies nordmanniana). Jodła kaukaska to najbardziej trwała opcja. Ma ciemnozielone, nie kłujące igły, a jej pokrój jest rozłożysty, gęsty i regularny. Cechuje się bardzo wysoką trwałością. Idealnie sprawdza się jako choinka w domach, ponieważ jest trwała, a jej zapach jest delikatny. Zatem sprawdza się ona również w przypadku alergików.

Sosna pospolita (Pinus sylvestris). To popularna roślina iglasta, często wybierana na choinkę bożonarodzeniową. Ma jasnozielone, długie i kłujące igły i regularny kształt. Gałęzie sosny pospolitej są bardzo wytrzymałe, co pozwala wieszać na żywym drzewku sosnowym cięższe ozdoby. Przez wiele osób jest ceniona również ze względu na piękny, żywiczny, intensywny zapach, który nasila się, gdy poruszymy jej gałązkami.

Świerk pospolity (Picea abies). Kolejnym popularnym drzewkiem świątecznym jest również świerk pospolity. Ma on ciemnozielone kujące, krótkie, sztywne igły. Jego pokrój jest gęsty i stożkowaty. Wydziela piękny zapach. Niestety, świerk jako cięta choinka jest nietrwały, bowiem jego igły opadają dość szybko - w czasie jednego do 3 tygodni. Dlatego jeżeli decydujemy się na choinkę ze świerku pospolitego, to warto ją kupić tuż przed świętami.

Świerk kujący (Picea pungens) inaczej nazywany świerkiem srebrnym cechuje się gęstym, regularnym, stożkowatym pokrojem. Jego igły są krótkie (mają około 2-3 cm długości) i są bardzo kłujące. Stąd też jego nazwa. Natomiast nazwę świerk srebrny zawdzięcza on barwie igieł, począwszy od sinozielonej do srebrzystoniebieskiej.

Świerk serbski (Picea omorika). To najszybciej rosnący gatunek świerku pochodzący z Bałkanów. Ma on regularny stożkowaty pokrój. Igły świerku serbskiego są kłujące, a ich barwa jest jasnozielona. Wydziela on piękny, intensywny zapach żywicy.