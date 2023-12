Rodzaje grzejników. Które sprawdzą się najlepiej?

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów kaloryferów, wszystko zależy od sposobu ogrzewania w domu. Jeśli korzystasz z ogrzewania miejskiego lub centralnego, w mieszkaniu masz grzejniki wodne. Jeżeli ogrzewanie jest zasilane prądem, grzejniki są elektryczne - przenośne lub zamocowane przy ścianie. Dostępne są również urządzenia mieszane, które łączą oba rozwiązania, a więc znajduje się w nich zarówno zbiornik wodny, jak i grzałka. Jedną z energooszczędnych opcji są grzejniki olejowe, które oddają ciepło jeszcze długo po odłączeniu zasilania.

Najpopularniejsze rodzaje grzejników to:

grzejniki płytowe – mają prostokątny, dyskretny kształt i nie rzucają się w oczy

członowe, które przypominają tradycyjne kaloryfery

grzejniki kanałowe – całkowicie niewidoczne, bo umieszczone w podłodze, są obowiązkowym elementem ogrzewania podłogowego

grzejniki konwektorowe – to lekkie, przenośne urządzenia, które dostarczą ciepło w miejscu, w którym go potrzebujesz

grzejniki drabinkowe – mają kształt drabinki i najczęściej znajdują zastosowanie w łazienkach

termowentylatory, czyli tzw. farelki, przeznaczone do dogrzewania pomieszczeń

W pokojach dziennych i sypialniach najlepiej sprawdzą się grzejniki płytowe, członowe i kanałowe. Grzejniki drabinkowe to praktyczne i stylowe wyposażenie łazienki, natomiast przenośne grzejniki konwektorowe i farelki mogą znaleźć się w dowolnym pomieszczeniu i w razie potrzeby zmienić miejsce.

Jak poprawić wydajność grzejników?

Słyszysz bulgotanie wody w instalacji i widzisz, że kaloryfer nagrzewa się nierównomiernie, tzn. górna część kaloryfera jest ciepła, a dolna wciąż pozostaje zimna? Najczęściej oznacza to, że doszło do zapowietrzenia urządzenia, a więc woda została zablokowana przez nadmiar zalegającego powietrza. Kaloryfer trzeba odpowietrzyć. Jak to zrobić samodzielnie podpowie instrukcja obsługi urządzenia. Wskazówki fachowców znajdziesz również w internecie. Regularne przeglądy i konserwacja instalacji grzewczej to najlepszy sposób, by zwiększyć jej wydajności.

Nawet 40 proc. ciepła może uciekać z budynków poprzez nieodpowiednią wentylację, 20–25 proc. przez niewłaściwie ocieplone ściany, 30 proc. przez dach, a 20 proc. przez nieuszczelnione okna i drzwi. Grzejniki osiągną maksymalną wydajność w domu, którym nie jest narażony na zwiększoną utratę ciepła. Zanim więc zaczniesz zastanawiać się nad kupnem grzejnika o większej mocy, sprawdź, czy dom nie wymaga małego remontu.

Jak szybko i skutecznie wyczyścić grzejnik?

Czyszczenie grzejników to konieczność. Najlepiej zrobić to zanim po raz pierwszy włączysz ogrzewanie w sezonie jesienno-zimowym. Inaczej znajdujący się na kaloryferach brud, kurz i bakterie uniosą się wraz z ciepłym powietrzem.

Jak szybko i skutecznie wyczyścić kaloryfer? Wszystko zależy od rodzaju urządzeń, jakie masz w domu. W każdym przypadku musisz pamiętać, aby urządzenie nie było włączone w trakcie czyszczenia. Najłatwiej umyć grzejniki o otwartej konstrukcji - wystarczy do tego ściereczka z mikrofibry oraz delikatny detergent, np. kilka kropel płynu do mycia naczyń rozpuszczonego w letniej wodzie. Do wyczyszczenia wnętrza użyj odkurzacza z cienką końcówką. Kaloryfer musi być wyłączony i suchy. Przyłóż rurę do górnych kratek grzejnika, a następnie umyj podłogę, na którą opadł kurz i inne zabrudzenia. Przy czyszczeniu kaloryferów o żeberkowej konstrukcji doskonale sprawdzi się szczotka do butelek. Modele panelowe będą wymagały ostrożnego zdjęcia osłonki i kratki.

Jak używać grzejników i nie zbankrutować?

Zwłaszcza gdy korzystasz z grzejników elektrycznych, przestrzegaj kilku prostych zasad, aby nie narażać się na wysokie koszty: