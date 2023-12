Pierwsze sztuczne choinki zostały opatentowane dopiero w 1917 roku. Początkowo znacznie odbiegały wyglądem od żywych. Dziś są tak dobrej jakości, że czasami nawet można je pomylić.

Najpopularniejsze rodzaje choinek wykonane są z PCV lub z żyłki. Choinki PCV są tanie i dość trwałe. Dają się łatwo składać, rozkładać i modelować. Choinki żyłkowe są bardziej efektowne, wydają się gęściejsze, ale nie należą do najtrwalszych. Są wrażliwe na warunki przechowywania. W ostatnich latach modne są choinki polietylenowe. Są najefektowniejsze, trwałe, ale dosyć drogie dlatego warto o nie szczególnie zadbać. Niezależnie od materiału, z jakiego wykonana została choinka, ważna jest liczba tipsów, czyli sztucznych gałązek. Im więcej tipsów, tym oczywiście choinką wygląda lepiej, ale dłużej zajmie jej czyszczenie.

Choinka 1,5 metra powinna mieć ich nie mniej niż 300. Na początek rozłóż choinkę. Dolne gałęzie odegnij pod kątem 90 stopni i stopniowo odginaj je pod różnymi kątami, kierując się w górę, do wierzchołka. Gdy rozłożysz choinkę, a ma na sobie stary sztuczny śnieg czy brokat usuń go, używając rolki do czyszczenia ubrań. Przetrzyj nią gałęzie choinki.

Następnie postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Sposoby te są dobre i do choinek PCV, żyłkowych czy polietylenowych, a także drzewek z metalowymi drutami. Jeśli choinkę składasz z kilku elementów, najpierw wyczyść porozkładane gałązki, a dopiero ją złóż.

Co zrobić przed ubraniem choinki?

Choinkę po rozpakowaniu wytrzyj czystą szmatka z kurzu. Możesz też ją owiać zimnym powietrzem suszarki. Następnie umyj drzewko wodą z płynem do mycia naczyń. Najlepiej na 2 litry wody dodać łyżeczkę płynu do mycia naczyń. Możesz dodatkowo dodać 10 kropli olejku herbacianego. Nada nie tylko piękny zapach, ale usunie także roztocza, zarodniki pleśni czy inne patogeny. Dodanie go jest szczególnie polecane, jeśli ktoś z domowników ma alergię na roztocza czy pleśnie. Roztwór nałóż na miękką gąbkę. Umyj wszystkie gałązki i pień. Osusz czystymi szmatkami, zostaw na pół godziny, by choinka doschła. Teraz możesz zawiesić łańcuchy, bombki i inne ozdoby.

Jak przedłużyć żywotność choinki?

Po sezonie zdejmij ozdoby. Usuń kurz zmiotką lub zimnym podmuchem z suszarki. Następnie umyj drzewko wodą z płynem do mycia naczyń. Wysusz czystymi szmatkami i zostaw, by wyschła. Gdy już na pewno będzie sucha, owiń ją workiem foliowym. Zawiąż go, by był jak najbardziej szczelny. Do środka możesz włożyć saszetkę zapachową np. lawendową. To będzie trzymać z daleka larwy owadów.

Najnowsze badania pokazały, że niektóre larwy owadów np. moli odzieżowych żywią się też tworzywami sztucznymi. Choinkę, by nie blakła, lepiej trzymać umytą, bo wtedy trudniej wchodzi w nią kurz. Przechowuj ją w suchym miejscu. Jeśli będzie zbyt wilgotno, nawet między sztucznymi gałązkami rozwiną się szkodliwe dla zdrowia pleśnie.

UWAGA! Jeśli choinka ma wbudowane na stałe lampki led, czyścimy ją tylko na sucho.

Jak odświeżyć wygląd starszej choinki?

Jeśli twoja choinka wyblakła, ale nie chce kupować nowej, możesz zakamuflować jej kolor, obsypując ją sztucznych śniegiem. Sztuczny śnieg w sprayu nałóż na końcówki gałęzi i czubek, delikatnie popryskaj drzewko w głębi gałęzi, ale uważaj, by śnieg nie zaczął spływać. Używaj go ostrożnie i oszczędnie. Możesz też użyć srebrnego czy złotego brokatu. Albo spryskać ją lakierem do włosów, który delikatnie ożywi jej kolor.

Jeśli twoja choinka z czasem "wyłysiała" i ma pogniecione, przerzedzone igliwie, możesz kupić specjalne zielone łańcuchy, przypominające gałęzie choinki i owinąć je wokół pnia oraz częściowo wokół gałęzi. Dobrze braki w igliwiu kamuflują także modne łańcuchy z piór. Tam, gdzie są wyraźne "łyse placki" możesz przymocować na drucikach wylakierowane bezbarwnym lub złotym czy srebrnym sprayem szyszki.

Jeśli choinka wydziela dziwny, "plastikowy" zapach, przetrzyj ją szmatką nasączoną 2 łyżkami oliwy i kilkoma kroplami soku wyciśniętego z pomarańczy. Oliwa doda też blasku zmatowiałym gałązkom.