W ogrodzie masz hortensję, która w porze kwitnienia obsypuje się pięknymi kwiatami? Aby nie przemarzła podczas tegorocznej zimy, dobrze zabezpiecz jej korzenie i łodygi. Sprawdź, jak i kiedy najlepiej to zrobić.

Jak okryć hortensję?

Hortensja ogrodowa to krzew, który zachwyca swoim kwiatostanem. Można ją podziwiać od lata aż do jesieni. Aby bezpiecznie przezimowała, warto ją okryć przed pierwszymi opadami śniegu, aby w następnym sezonie znów cieszyła twoje oko. Przygotuj do tego materiał do kopczykowania. Może to być kora z drzew iglastych, siano, zrębki, trociny, a nawet suche szyszki.

Reklama

Zanim zaczniesz okrywać krzew, usuń wszystkie suche pędy, które mogą być siedliskiem chorób albo szkodników. W kolejnym kroku dokładnie oczyść także ziemię wokół rośliny. Pamiętaj, że pierwsza warstwa kopczyka powinna być zrobiona z gleby lub torfu. Drugą warstwę usyp np. z kory i zrębków. Cały kopczyk powinien mieć około 30 cm. Dzięki temu system korzeniowy i pędy nie przemarzną. Na sam koniec opleć także część nadziemną krzewu. Użyj do tego białej agrowłókniny, która odbija światło, a następnie obwiąż hortensję sznurkiem u jej podstawy.

Reklama

Kiedy zabezpieczyć hortensję przed zimą?

Hortensję najlepiej okryć dopiero po pojawieniu się pierwszych przymrozków. Jeżeli zaczniesz kopczykowanie zbyt wcześnie, temperatura podłoża może wzrosnąć. Krzew może to odebrać, jako okres do rozpoczęcia wegetacji, co poskutkuje jej przemarznięciem. Dlatego najlepszym momentem na stworzenie kopczyka wokół hortensji zazwyczaj jest koniec listopada. Warto jednak obserwować prognozy pogody i reagować na bieżąco. Wiosną, gdy temperatura osiągnie powyżej 5 stopni Celsjusza, będzie można już zdjąć okrycie i usunąć kopczyk.