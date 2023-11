Budleja: Ogrodowa królowa motyli

Budleja to roślina należąca do rodziny trędownikowatych, która obejmuje ok. 140 gatunków.Ten najbardziej popularny i często spotykany w naszych ogrodach to budleja Dawida. To właśnie on nazywany jest często "motylim krzewem", ponieważ swoim słodkim zapachem kwiatów wabi wiele gatunków motyli. Od lipca do października rośliny uginają się pod ciężarem ciężkich, dużych kłosów kwiatowych, które w zależności od odmiany, mogą być fioletowe, białe, różowe lub purpurowe.

Jesienna pielęgnacja pięknej budlei

Jesienna pielęgnacja krzewu to przede wszystkim dwa najważniejsze zabiegi: przycinanie i zabezpieczanie. Trzeba pamiętać, że różne odmiany budlei mogą mieć inne wymagania pielęgnacyjne. Zawsze warto zapoznać się z zaleceniami specyficznymi dla odmiany, którą uprawiamy w ogrodzie, dzięki temu unikniemy nieprzyjemnych niespodzianek i roślina bez uszczerbku przetrwa zimę.

Uwaga z przycinaniem: To może zniszczyć budleję!

Budleja potrzebuje systematycznego cięcia, ponieważ dzięki temu zachowuje swój pokrój i pięknie kwitnie. Zasadniczego cięcia nie można wykonać jesienią. Krzew jest jednak wrażliwy na mróz, dlatego nie zaleca się przeprowadzania tego zabiegu w tym okresie.Wykonane w tym terminie solidne cięcie budlei mogłoby pobudzić roślinę do wypuszczenia młodych pędów, które raczej nie przetrzymają konfrontacji z niskimi temperaturami. W rezultacie przemarzną i zaczną obumierać. W okresie jesiennym warto jedynie uciąć obumarłe i przekwitnięte kwiatostany oraz zabezpieczyć części przyciętej rośliny przed nadchodzącymi przymrozkami.

W jaki sposób zabezpieczyć budleję przed zimnem?

Wrażliwą na mróz budleję dobrze jest chronić podwójnie: poprzez zabezpieczenie pędu oraz okrywanie części naziemnych. Dolną cześć rośliny możemy ochronić wykorzystując do tego ściółkowanie lub kopczykowanie. Pierwszy zabieg wykonujemy w ten sposób, że podstawę pędu ściółkujemy warstwą naturalnych materiałów na wysokość 10-20 centymetrów. Idealny materiałem będą trociny, rozdrobniona kora sosnowa, igliwie lub liście. Kopczykujemy, usypując warstwę ziemi wokół pędu budlei.

Do zabezpieczenia górnej części rośliny idealna będzie agrowłóknina, juta lub słoma. Najlepszym terminem do przeprowadzenia tych dwóch zabiegów ochronnych będzie okres po pierwszych przymrozkach. Jeśli zabezpieczymy budleję zbyt wcześnie, to osłony mogą zostać zasiedlone przez szkodniki, np. myszy. Zbyt późna ochrona rośliny może spowodować uszkodzenie krzewu przez mróz. Trzeba także pamiętać o zabezpieczeniu budlei uprawiane w pojemnikach. Donice warto osłonić z każdej strony materiałem ocieplającym, np. styropianem. W cieplejszych regionach kraju można pojemnik z rośliną zakopać w gruncie.