Suche i popękane pięty to częsty problem w okresie jesienno-zimowym. Jakie są domowe sposoby na suche pięty? Podpowiadamy.

Dlaczego skóra na stopach pęka i jest szorstka?

Twoja skóra na stopach jest wyjątkowo delikatna, dlatego to właśnie na niej od razu widać m.in. niedobry witamin w organizmie. Dodatkowo naskórek na tej części ciała szybko rogowacieje, traci swoją jędrność i elastyczność, co przyczynia się do powstawania bolesnych i nieestetycznych pęknięć. Defekt na stopach może też być wynikiem ich nieprawidłowej pielęgnacji. W niektórych przypadkach za suche pięty odpowiadają czynniki genetyczne, choroby dermatologiczne, a nawet zbyt ciasne obuwie oraz noszenie skarpet z nieoddychających materiałów. Na szczęście można temu zapobiec, stosując domowe metody. Opierają się one na trzech etapach pielęgnacji. Oto one:

ETAP 1: ZMIĘKCZANIE – płukanka z sody oczyszczonej na popękane pięty

Pierwszy sposób to przygotowanie płukanki, w której dokładnie wymoczysz stopy, na których pojawiły się pęknięcia skóry. Soda pomoże zmiękczyć martwe komórki skóry i zadziała na stopy oczyszczająco oraz dezynfekująco. Wystarczy kilka łyżek tego składnika zalać ciepłą wodą i w takiej "kąpieli" wymoczyć najlepiej całe stopy. Płukanka powinna trwać od 5 do 10 minut. Taki zabieg warto powtarzać codziennie, aby kondycja skóry na piętach poprawiła się i odzyskała dawną jędrność. Jeżeli chcesz wzmocnić efekt wygładzający, zagrzej około 0,5 litra mleka i dolej go do naparu. Kąpiel można wzbogacić naturalnymi olejkami eterycznymi, a po kąpieli warto posmarować pięty niewielką ilością oleju kokosowego.

ETAP 2: ZŁUSZCZANIE – cukrowy peeling na suche i szorstkie pięty

W walce z suchą skórą na piętach może pomóc ci także domowy peeling cukrowy. Przygotujesz go tylko z dwóch składników – oliwy oraz brązowego cukru. Wystarczy wymieszać te domowe produkty w proporcjach 1:1 i wyszorować specyfikiem całe stopy. Cukier złuszczy martwy naskórek, a oliwa z oliwek dostarczy skórze niezbędnych substancji odżywczych.

ETAP 3: NAWILŻANIE – regenerująca maska a awokado na popękane pięty

Oprócz płukanki i peelingu przygotuj także domową maskę regenerującą z awokado. Jej przygotowanie jest bardzo proste. Rozgnieć dojrzałe awokado, dodaj do niego odrobinę jogurtu naturalnego i nałóż miksturę na pięty. Następnie owiń stopy folią, aby składniki mogły wniknąć w skórę i ją odżywić. Po 30 minutach zmyj maskę i zaobserwuj efekt. Dzięki zawartości zdrowych tłuszczów awokado doskonale zregeneruje skórę przywracając jej elastyczność.