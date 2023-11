Co robić, gdy skrzydłokwiatowi żółkną liście? Przepis na domową odżywkę

Skrzydłokwiat - elegancki i efektowny

Skrzydłokwiat, nazywany też skrzydłolistem, jest rośliną z rodziny obrazkowatych. Wykazuje właściwości oczyszczające powietrze. Z tego powodu polecany jest szczególnie do sypialni. Najlepszym stanowiskiem dla niego jest półcień. Nie lubi miejsc zbyt nasłonecznionych, suchego powietrza i dużych zmian temperatur. Optymalna temperatura dla niego to 20-23 stopnie Celsjusza.

Najlepiej sadzić go w dosyć ciasnych doniczkach. Preferuje lekko kwaśną i dobrze przepuszczalną glebę, która musi być utrzymywana w wilgotności, ale nie może być przelewana. Należy podlewać go 2-3 razy w tygodniu, a w miesiącach zimowych nawet rzadziej. Skrzydłokwiat potrzebuje umiarkowanego nawożenia, natomiast nie trzeba go przycinać.

Skrzydłokwiat jest popularną rośliną doniczkową. Nic dziwnego, ponieważ białe kwiaty w otoczeniu intensywnie zielonych liści wyglądają elegancko i efektownie. Jeżeli chcemy cieszyć się jego pięknem, musimy zapewnić mu optymalne warunki do rozwoju.

Dlaczego skrzydłokwiatowi żółkną liście? Co robić?

Czasami skrzydłokwiat zaczyna wyglądać niepokojąco, traci blask, a jego liście żółkną. Taka sytuacja powinna wzbudzić naszą czujność.

Powodów, dla których skrzydłokwiatowi żółkną liście, może być wiele:

zbyt nasłonecznione stanowisko , którego roślina ta nie lubi; zbyt duża ilość słońca sprawia, że skrzydłokwiat nie tylko ma żółte liście, ale także przestaje rosnąć i nie kwitnie;

, którego roślina ta nie lubi; zbyt duża ilość słońca sprawia, że skrzydłokwiat nie tylko ma żółte liście, ale także przestaje rosnąć i nie kwitnie; za mało azotu , który odpowiada za intensywną zieleń liści;.

, który odpowiada za intensywną zieleń liści;. zbyt intensywne podlewanie - roślina ta źle znosi stale utrzymującą się wysoką wilgotność podłoża, która może doprowadzić do rozwoju chorób grzybowych oraz gnicia korzeni; efektem tego są żółte liście;

- roślina ta źle znosi stale utrzymującą się wysoką wilgotność podłoża, która może doprowadzić do rozwoju chorób grzybowych oraz gnicia korzeni; efektem tego są żółte liście; przędziorek - popularny szkodnik roślin doniczkowych, którego obecność objawia się nie tylko poprzez żółknięcie liści skrzydłokwiatu, ale również pojawienie się pod nimi charakterystycznej, delikatnej pajęczynki; w tym przypadku żółte liście należy usunąć i zwiększyć wilgotność powietrza, ponieważ zbyt suche powietrze sprzyja pojawieniu się przędziorka;

- popularny szkodnik roślin doniczkowych, którego obecność objawia się nie tylko poprzez żółknięcie liści skrzydłokwiatu, ale również pojawienie się pod nimi charakterystycznej, delikatnej pajęczynki; w tym przypadku żółte liście należy usunąć i zwiększyć wilgotność powietrza, ponieważ zbyt suche powietrze sprzyja pojawieniu się przędziorka; choroba grzybowa , która bywa niebezpieczna dla rośliny i może w ciągu kilku tygodni doprowadzić do jej obumarcia; należy reagować szybko i usunąć wszystkie zaatakowane przez grzyba liście oraz użyć preparatów grzybobójczych;

, która bywa niebezpieczna dla rośliny i może w ciągu kilku tygodni doprowadzić do jej obumarcia; należy reagować szybko i usunąć wszystkie zaatakowane przez grzyba liście oraz użyć preparatów grzybobójczych; starzenie się liści - to zjawisko normalne i nie powinno wzbudzać niepokoju; starzejące się liście wystarczy jedynie odcinać.

Co robić, gdy skrzydłokwiatowi żółkną liście? Przepis na domową odżywkę

W związku z tym, że znakiem rozpoznawczym skrzydłokwiatu są intensywnie zielone i błyszczące liście, warto poświęcić im więcej uwagi. Jeżeli zapewniliśmy naszej roślinie odpowiednie warunki do rozwoju oraz wykluczyliśmy obecność szkodników i chorób, ale nadal nasz skrzydłokwiat ma żółte liście, możemy zastosować domową odżywkę. Jej skład i wykonanie są niesamowicie proste. Mieszanka pozwoli zadbać o bujną zieleń skrzydłokwiatu, a dodatkowo wspomoże jego kwitnienie.

Składniki:

1 łyżka cukru,

1 litr wody.

Przygotowanie: