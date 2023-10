Biedronki azjatyckie - gatunek, pochodzenie

Biedronki azjatyckie pochodzą z południowo-wschodniej Azji. Nazywane bywają arlekinami. Na początku XX wieku importowano je do USA, gdzie miały zwalczać plagę mszyc. Do Europy Zachodniej trafiły w latach 80. XX wieku. W Polsce pojawiły się w 2006 roku.

Biedronki azjatyckie a biedronki polskie

Biedronki azjatyckie są trochę większe od naszych rodzimych, polskich. Występują w wielu wariantach kolorystycznych - są nie tylko czerwone, ale również pomarańczowe, żółte i czarne.

Inaczej wyglądają również ich kropki, które są bardziej nieregularne. Biedronki azjatyckie mogą zarówno w ogóle nie mieć kropek jak również mieć ich bardzo dużo. Polskie biedronki mają ich zazwyczaj nie więcej niż 10, natomiast te azjatyckie czasem posiadają ich nawet ponad 20. Jedną z popularnych odmian polskich biedronek są tak zwane siedmiokropki, które mają na swoim pancerzu 7 kropek – po 3 z każdej strony i jedną na środku.

Biedronki azjatyckie są zagrożeniem dla naszych rodzimych biedronek, między innymi przez to, że zjadają ich jaja i larwy.

Biedronki azjatyckie - dlaczego wchodzą do naszych domów?

Biedronki azjatyckie pojawiają się zarówno w miastach jak i na wioskach. W niektórych miejscach dochodzi do ich prawdziwej inwazji.

Stanowią poważny problem, ponieważ pojawiają się nie tylko na terenach zielonych, ale również bez problemu przystosowują się do życia w budynkach. Ich obecność w naszych domach możemy zauważyć szczególnie w październiku. To wówczas biedronki azjatyckie szukają ciepłego schronienia przed zimą. Wlatują do naszych domów przez uchylone okna lub otwierane drzwi. Widzimy je na szybach, parapetach i ścianach budynków.

Biedronki azjatyckie. Czy są niebezpieczne?

Biedronki azjatyckie, w przeciwieństwie do swoich polskich odpowiedników, bywają agresywne. Kiedy wyczują zagrożenie, mogą ugryźć. Ugryzienie biedronki azjatyckiej, chociaż zazwyczaj nie jest bolesne, powoduje nieprzyjemne objawy i może wywoływać reakcje alergiczne.

Biedronki azjatyckie wydzielają tak zwaną hemolimfę, czyli płyn ustrojowy o żółtym zabarwieniu, który łączy zadania krwi i limfy. Posiada w swoim składzie metoksypyrazyny, które mogą wywoływać reakcje alergiczne – głównie skórne i oddechowe, takie jak między innymi pokrzywka, zapalenie spojówek czy katar. W przypadku ugryzienia najlepiej oczyścić ranę woda z mydłem.

Jak pozbyć się biedronek azjatyckich?

Jeśli biedronki azjatyckie dostaną się do naszego domu i warunki w nim będą dla nich sprzyjające, mogą zacząć szybko się mnożyć. Kiedy zadomowią się na dobre, trudno będzie się ich pozbyć. Należy zatem zrobić wszystko, aby temu zapobiec.

Aby nie dopuścić do dostania się biedronek do naszego domu, warto stosować te same zabezpieczenia, co w przypadku komarów. Wszelkie moskitiery i siatki na oknach mogą więc okazać się bardzo pomocne. Jeśli okna i drzwi posiadają duże nieszczelności, należy je uszczelnić. Warto ponadto framugi okien i futryny drzwi wysmarować substancjami, których zapachu nie lubią biedronki. Do takich należy olejek kamforowy i pomarańczowy oraz mentol. Owady nie przepadają też za wonią chryzantem, cytrusów i intensywnych przypraw (liść laurowy, goździki, cynamon).

Dodatkowo można jeszcze dobrze umyć framugi okien wodą z mydłem. Dzięki temu będą one śliskie i biedronki nie będą mogły się po nich poruszać.

Jeżeli jednak mimo zabezpieczeń, biedronki dostaną się do naszego domu, należy wypuścić je na zewnątrz. W przypadku bezpośredniej styczności owada z naszymi dłońmi należy jak najszybciej dokładnie umyć ręce. Jeśli zauważymy od razu dużo biedronek – do ich usunięcia najlepiej użyć odkurzacza. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby od razu wynieść jego zawartość do śmietnika znajdującego się poza domem.