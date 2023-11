Muszki owocówki to małe owady, które bardzo uprzykrzają nam życie. Do ich pojawienia się w naszym domu wystarczy lekko zepsuty owoc czy pozostawiony na kuchennym blacie otwarty słoik z dżemem. Co zrobić, aby uniknąć plagi muszek owocówek w naszej kuchni? Jakie są domowe sposoby walki z nimi?