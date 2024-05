"Waga z głowy". Psycholożka pokonała otyłość, teraz uczy innych, jak to zrobić skutecznie

W opisie wydawcy czytamy: "Bez bodyshamingu, bez nierealistycznych porad, ze szczyptą czułej dyscypliny. Prawdopodobnie znasz wiele historii osób, które zrzuciły wagę. Może więc pomyślisz: Po co mam czytać kolejną historię o odchudzaniu? To nie jest książka o dietach cud ani szybkich sposobach na schudnięcie. To książka o emocjonalnej przemianie i głębokiej pracy wewnętrznej nad zmianą myślenia o sobie i relacji z jedzeniem. Bo bez zmiany myślenia nawet nowoczesna farmakoterapia czy chirurgia bariatryczna nie przyniosą trwałych efektów".

Poniżej publikujemy udostępniony nam przez autorkę fragment książki "Waga z głowy", część rozdziału: JAK PSYCHOLOGIA MOŻE CI POMÓC W PROCESIE REDUKCJI?

"CZEKOLADA BYŁA LEKIEM NA "CAŁE ZŁO". JAK TERAZ RADZIĆ SOBIE ZE ZŁEM"

"Większość moich pacjentów "tłumaczy" mi, dlaczego objadanie się jest "lepsze od redukcji”. Bo jak smutno, bo jak jest problem, to zjedzenie kubełka lodów od razu poprawia samopoczucie i robi się jakoś lżej na sercu. Jak nie dowierzam, to niech włączę sobie, mówią, dowolną amerykańską komedię romantyczną. Zawsze bohaterka ze złamanym sercem wcina lody albo biesiaduje przy kolacji. Rzeczywiście kulturowo przywykliśmy do otulania się jedzeniem i bywa tak, że jedzenie nas wycisza, dlatego w redukcji możemy czuć "pustkę" i bezradność, kiedy nagle nie mamy pod ręką swojego pewniaka w walce z problemami. Co wtedy radzę? Na pomoc przychodzą mi metody wspierające ludzi w rozwiązywaniu problemów. Czyli zachęcam swoich pacjentów do uczenia się konstruktywnego rozwiązywania palących kłopotów.

Psychologia może zaproponować kilka technik radzenia sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Jedną z moich ulubionych jest technika 6 kroków wykorzystywana w psychoterapii

poznawczo-behawioralnej. Pomaga w identyfikacji i zmianie negatywnych wzorców myślenia i zachowań. Dzięki tej technice jesteśmy w stanie zachować się w obliczu trudności jak dorosły człowiek – czyli włączyć myślenie analityczne, zamiast tonąć w emocjach (i jedzeniu).

Ogólny zarys tej techniki wygląda tak:

Krok 1. Określamy problem

Pierwszym krokiem jest dokładne zidentyfikowanie problemu lub sytuacji, która wymaga rozwiązania. Potrzeba do tego szczerej i otwartej refleksji nad tym, co dokładnie stanowi problem, jakie są jego skutki i w jaki sposób wpływa on na nasze życie.

Krok 2. Wymyślamy możliwe rozwiązania

Drugi krok polega na tworzeniu listy możliwych sposobów poradzenia sobie z problemem, bez oceniania ich na tym etapie. Ważne jest, aby być kreatywnym i otwartym na różne opcje, nawet te, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać mało prawdopodobne.

Krok 3. Oceniamy swoje pomysły

Po wygenerowaniu listy możliwych rozwiązań kolejnym krokiem jest ich ocena. Obejmuje rozważenie plusów i minusów każdej opcji, a także potencjalnych skutków wyboru. Ważne, aby oceniać realistycznie każde z rozwiązań.

Krok 4. Wybieramy rozwiązanie

Na podstawie oceny plusów i minusów należy wybrać rozwiązanie, które wydaje się najbardziej obiecujące w rozwikłaniu problemu. Wybór ten powinien być świadomy i oparty na racjonalnych przesłankach.

Krok 5. Wdrażamy rozwiązanie

Piąty krok polega na zastosowaniu wybranego rozwiązania. Wymaga to zaplanowania, jak rozwiązanie zostanie wdrożone, ustalenia konkretnych kroków działania oraz mobilizacji zasobów i wsparcia, jeśli jest to konieczne.

Krok 6. Oceniamy efekty

Ostatnim krokiem jest ocena efektów wdrożonego rozwiązania. Należy się zastanowić, czy problem został rozwiązany, czy potrzebne są dodatkowe działania oraz co można było zrobić inaczej. Ta refleksja jest ważna, ponieważ pozwala na uczenie się z doświadczenia i lepsze radzenie sobie z podobnymi problemami w przyszłości.

Technika 6 kroków jest uniwersalna i może być stosowana w różnych kontekstach życiowych, od prostych codziennych problemów po bardziej złożone i trudne sytuacje. Ilekroć przychodzi ci

do głowy myśl "przydałaby się czekolada, to może wpadnę na jakiś pomysł", spróbuj wziąć kartkę i skupić się na rozpisaniu całej strategii rozwiązania tego problemu. Być może tak się zaabsorbujesz

szukaniem wyjścia z trudności, że zapomnisz o jedzeniu, albo poziom napięcia opadnie i już nie będziesz czuć tak dużego emocjonalnego głodu"



