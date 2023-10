Co zrobić z dużą ilością kasztanów? – to pytanie, które często pojawia się pod koniec jesieni, gdy dekoracje zamieniamy na zimowe i nie chcemy wyrzucać owoców kasztanowca do kosza. Istnieje wiele sposobów na wykorzystanie kasztanów. Oto niektóre z nich.

Kasztany – do czego je wykorzystać?

Przede wszystkim należy pamiętać, że nieprzetworzone owoce kasztanowca są dla ludzi trujące. Ponadto, te, które rosną w Polsce należą do kasztanów niejadalnych. Kasztany stosuje się m.in. w farmaceutyce, gdzie preparaty z ich dodatkiem wykorzystuje się do produkcji kremów, maści i maseczek. Działają one przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i uelastyczniają skórę, a także wzmacniają naczynia krwionośne i pomagają w leczeniu niewydolności żylnej.

W domu można samodzielnie przygotować ekologiczny proszek z kasztanów. Następnie można go wykorzystać jako dodatek do kąpieli lub jako składnik naturalnych kosmetyków np. szamponu do włosów.

Co można zrobić z kasztanów oprócz ludzików?

Wśród nieoczywistych sposobów wykorzystania kasztanów są m.in. kąpiel kasztanowa, proszek do prania z kasztanów i szampon do włosów.

Proszek do prania z kasztanów

Wiele osób unika sztucznych, chemicznych detergentów i szuka alternatyw dla proszku do prania kupowanego w sklepie. Choć dużą popularnością cieszą się orzechy piorące nie warto zapominać o właściwościach piorących kasztanów. Jak przygotować proszek do prania z kasztanów?

Kawałki kasztanów należy zalać wodą i odstawić na ok. 3 godziny (najlepiej od 0,5 godziny do maksymalnie 8 godzin). Po tym czasie należy przecedzić wodę przez sitko o małych oczkach i przestudzony płyn z kasztanów wlać do komory pralki przeznaczonej na proszek lub płyn do prania. Można dodać do niego naturalny olejek zapachowy.

Kąpiel kasztanowa

Z kasztanów można także zrobić proszek, który będzie dodatkiem do kąpieli. W tym celu należy pozostawić na cały dzień łyżkę proszku z kasztanów w misce z wodą, a następnie zagotować ją i przecedzić. Preparat dodajemy do wody w wannie. Kasztany pobudzają krążenie. Dzięki kasztanowej miksturze można odprężyć się i wzmocnić układ krążenia.

Szampon do włosów z kasztanów

By zrobić szampon do włosów z kasztanów należy obrać kasztany i zetrzeć na tarce lub za pomocą robota kuchennego. Następnie drobinki należy zalać szklanką wody i zagotować przez 5-10 minut co jakiś czas mieszając. Gdy wystygnie mieszankę można zblendować, a następnie odcedzić napar od rozdrobnionych kasztanów i przelać do butelki po szamponie. Szampon z kasztanów nadaje włosom blasku i poprawia ich kondycję.