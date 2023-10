Powoli przygotowujemy nasze ogrody do zimy. Nie zapominajmy również o trawniku, który by był ozdobą naszego ogrodu na wiosnę, powinien być odpowiednio zabezpieczony przez przymrozkami i atakiem grzybów. Na jesieni powinniśmy po raz ostatni w sezonie skosić trawę. Jeśli ostatnie koszenie wykonamy w odpowiednim momencie, to na wiosnę będziemy cieszyć się zieloną i zdrową trawą.

Kiedy jest najlepszy termin na ostatnie koszenie trawy przed zimą?

Termin ostatniego koszenia trawy przed zimą powinien być zależny od pogody. Jeśli temperatura na zewnątrz utrzymuje się powyżej 10 stopni Celsjusza i jest deszczowo, to trawa zacznie odrastać. Dlatego najlepszy moment jest wtedy, gdy temperatura spadnie. Ostatni raz przed zimą powinniśmy skosić trawę przed pierwszymi przymrozkami. To wtedy kończy się dla nie okres wegetacyjny i po cięciu nie będzie odrastała. Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjały, to ostatnie koszenie możemy wykonać nawet w listopadzie.

Na jaką długość skosić trawę przed zimą?

Ostatni raz w sezonie najlepiej przyciąć trawę do wysokości około 5 cm. Ta optymalna wysokość sprawi, że trawa nie będzie narażona na przemarzanie, szczególnie podczas mroźnej i bezśnieżnej zimy. Jeśli natomiast przytniemy ją na wysokość powyżej 5 cm albo w ogóle zrezygnujemy z ostatniego koszenia, to trawa zacznie późno rosnąć na wiosnę.

Nie skosisz trawy – uważaj na pleśń śniegową

Jeśli nie zadbamy o to, by przyciąć trawę przed zimą na odpowiednią długość, możemy narazić ją na choroby i przemarznięcie. Korzenie za wysokiej trawy mogą być narażone na ataki chorób grzybowych, które rozwijają się pod warstwą śniegu. Rozwój tzw. pleśni śniegowej wpłynie na nieatrakcyjny wygląd trawy na wiosnę. Gruba pokrywa śniegu z lodem uniemożliwi przepływ tlenu do głębszych warstw podłoża. Trawnik będzie również wolno rósł i wymagał regeneracji.

Wykorzystaj trawę po skoszeniu

Po ostatnim koszeniu pamiętaj, by odpowiednio nawodnić trawę. Obficie podlej trawnik, ponieważ po koszeniu przed zimą będzie narażony na susze. Nie zawsze zimą można spodziewać się dużej ilości śniegu, przez co trawnik nie będzie miał skąd pobierać wody.

Jeśli nie posiadasz kosiarki z koszem, to trawę po skoszeniu należy zgrabić. Nie powinno się zostawiać jej na trawniku, bo zacznie gnić, co może doprowadzić nawet do zniszczenia darni. Skoszoną trawę możemy wykorzystać jako składnik kompostownika albo jako przykrycie roślin, które mamy w ogródku. Jednak zanim wykorzystamy trawę do zabezpieczenia roślin przed zimą lub do kompostownika, trzeba pozostawić ją na kilka dni do wyschnięcia.