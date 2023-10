Szare mydło - ponad 100 lat tradycji

W związku z powszechnym w ostatnich latach trendem na naturalną pielęgnację dużą popularność zdobywa kosmetyk o prostym składzie. Z powodzeniem zastępuje wiele drogich specyfików. Mowa o szarym mydle, które w Polsce znane jest już od 1918 roku.

Jego niewątpliwą zaletą jest niska cena oraz powszechna dostępność. Można kupić je już za kilka złotych w aptekach, drogeriach, a nawet marketach.

Szare mydło - potasowe czy sodowe?

Wyróżnikiem tradycyjnego szarego mydła jest z pewnością jego skład, w którym znajdują się przede wszystkim sole potasowe kwasów tłuszczowych. Z tego powodu szare mydło bywa inaczej nazywane mydłem potasowym - w przeciwieństwie do większości mydeł, które są zasadowe. Ponadto w swoim składzie posiada zazwyczaj glicerynę, kwas cytrynowy i chlorek sodu.

Obecnie określenie "szare mydło" odnosi się jednak przede wszystkim do cech tego produktu, a nie jego składu. Poprzez szare mydło rozumie się więc uniwersalność, prosty skład oraz brak substancji zapachowych i barwników. Z tego powodu współczesne szare mydła produkowane są nie tylko na bazie potasu, ale również sodu.

Szare mydło - czy na pewno szare?

Najbardziej znaną formą szarego mydła jest mydło w kostce. Występuje ono jednak również w postaci płynnej. Ma zazwyczaj prawie całkowicie niewyczuwalny zapach. Jego kolor jest jasnoszary lub żółtawy, a czasami nawet brązowy. Jest dosyć miękkie. Dobrze rozprowadza się pod wpływem wody. Po połączeniu z nią szybko uzyskuje lekko "mazistą" konsystencję.

Szare mydło. Dla kogo?

Szare mydło to kosmetyk idealny dla osób ze skórą wrażliwą i skłonnościami do alergii. Jest hipoalergiczne, co oznacza, że jego użycie wiąże się z niskim ryzykiem wystąpienia reakcji uczuleniowych i alergicznych. Sprawdzi się także w pielęgnacji cery trądzikowej i skłonnej do przetłuszczania się.

Ze względu na swój prosty skład i delikatne działanie szare mydło polecane jest również do pielęgnacji wrażliwej i wymagającej skóry noworodków i niemowląt.

Jakie właściwości ma szare mydło?

Szare mydło cenione jest przede wszystkim ze względu na właściwości:

kojące i łagodzące - dzięki nim łagodzi obrzęki i stany zapalne skóry, przyspiesza gojenie skaleczeń i innych ran, w tym nawet tych ropiejących,

- dzięki nim łagodzi obrzęki i stany zapalne skóry, przyspiesza gojenie skaleczeń i innych ran, w tym nawet tych ropiejących, antybakteryjne - szare mydło nie narusza przy tym korzystnej flory bakteryjnej znajdującej się na skórze,

- szare mydło nie narusza przy tym korzystnej flory bakteryjnej znajdującej się na skórze, wzmacniające działanie innych kosmetyków - jak na przykład tych przeznaczonych do pielęgnacji włosów.

Szare mydło w pielęgnacji skóry

Szare mydło sprawdzi się w pielęgnacji skóry twarzy i ciała. Zadba również o włosy. Wzmocni działanie szamponów, odżywek i masek. Może również okazać się pomocne w walce z łupieżem. Należy jednak pamiętać, że może za bardzo wysuszyć włosy, więc razem z nim warto używać środków nawilżających. Szare mydło może z powodzeniem zastąpić również krem do golenia.

Ponadto jest polecane kobietom po porodzie do przemywania krocza. Przyspiesza gojenie i zapobiega rozwojowi bakterii.

Używanie szarego mydła - o czym należy pamiętać?

Szare mydło - mimo wszystkich swoich zalet - musi być używane z rozwagą. Może ono bowiem prowadzić do nadmiernego wysuszenia skóry, nawet tej tłustej ze skłonnością do łojotoku. W związku z tym warto jednocześnie używać nawilżających i natłuszczających kremów i balsamów.

Inne zastosowanie szarego mydła

Szare mydło ma szerokie zastosowanie nie tylko w pielęgnacji skóry. Można używać go również do: