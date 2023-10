Reklama

Gdzie żyją szczury i myszy?

Gryzonie takie jak myszy i szczury są gatunkami synantropijnymi, czyli zwierzętami żyjącymi blisko miejsc zamieszkania człowieka lub też związanych z jego działalnością. Gryzonie spotkamy nie tylko w mieszkaniach i domach, ale także w piwnicach, spiżarniach czy budynkach gospodarczych z magazynowaną żywnością. Obecnie są one zmorą nie tylko nieruchomości wiejskich, ale także dają się we znaki mieszkańcom nawet dużych miast. Mogą pojawić się w mieszkaniach i piwnicach bloków mieszkalnych a także w okolicznych punktach zbiórki odpadów komunalnych.

Dlaczego gryzonie trzymają się blisko człowieka?

Szczury i myszy zazwyczaj trzymają się blisko człowieka, bez względu na klimat w którym on żyje. Dlaczego tak się dzieje? Otóż człowiek zapewnia im – chcąc nie chcąc – dostęp do jedzenia. A jest to kluczowa kwestia, ponieważ mysz potrafi jeść nawet 20 razy w ciągu doby. Ponadto mieszkanie w domu, piwnicy lub budynku gospodarczym daje tym zwierzętom schronienie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz zabezpiecza je przed drapieżnikami.

Jakie miejsca wybierają szczury i myszy?

Gryzonie zazwyczaj wybierają miejsca w pobliżu pożywienia i tam mają swoje kryjówki. Ich ulubione miejsca to spiżarnie oraz budynki gospodarcze z magazynowaną żywnością lub zbożem. Myszy z reguły zakładają swoje nory w odległości maksymalnie 8m od źródła pożywienia. Najbardziej aktywne są w nocy, kiedy to przemieszczają się między różnymi punktami z jedzeniem.

Jak gryzonie dostają się do domów i budynków gospodarczych? Otóż myszy z łatwością prześlizgną się przez małą szczelinę – wystarczy otwór wielkości 0,6 cm. Zwierzęta te potrafią także wspinać się po pionowych powierzchniach na wysokość do 2 m i skakać do wysokości 25,4 cm. Te umiejętności gryzoni sprawiają, że mogą wejść do budynków nie tylko przez szczeliny znajdujące się blisko ziemi, ale również przez otwory w pobliżu dachu – do tych drugich mogą się wspiąć

Skąd wiadomo, że w naszym domu są gryzonie?

Obecność gryzoni możemy dość łatwo sprawdzić, gdyż zostawiają one po sobie ślady takie jak np.: niewielkie ślady zębów na żywności, odchody, zanieczyszczenia pożywienia czy zapach. Możemy usłyszeć także ich ruchy, przede wszystkim w nocy gdy jest bardzo cicho.

Jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą obecność myszy i szczurów na naszej nieruchomości?

Gryzonie dostając się do produktów żywnościowych, powodują ich otwarcie i przez to szybsze psucie. Mogą one przenosić ponad 200 różnych rodzajów pasożytów i patogenów. Ponadto myszy i szczury zanieczyszczają pożywienie i powierzchnię swoimi odchodami - które mogą wydalać nawet do 100 razy dziennie. Zostawiają także specyficzny zapach.

Sprawdzone metody na gryzonie

Myszy i szczuryw naszym domu, spiżarni lub budynku gospodarczym mogą wyrządzić wiele szkód. Trudno się ich pozbyć, jednak jeśli mamy problem z gryzoniami na naszej nieruchomości, to do wyboru mamy wiele rozwiązań. Przedstawiamy kilka najbardziej skutecznych.

Metoda 1: pułapki i żywołapki na myszy i szczury

Rozstawianie pułapek na gryzonie to sposób stosowany od dawna. Obecnie dostępne w ofercie wielu sklepów są żywołapki. Żywołapki to alternatywa dla tradycyjnych pułapek, która pozwala na pozostawienie myszy czy szczura przy życiu. Żywołapki zwabiają gryzonie do środka, jednak pozwalają na złapanie ich żywych. Złapane zwierzę możemy wypuścić na wolność. Jednak warto to robić jak najdalej od zabudowań.

Metoda 2: Ultradźwięki na gryzonie

Aby pozbyć się gryzoni możemy kupić specjalny odstraszacz wykorzystujący ultradźwięki. Ultradźwięki to dźwięki niesłyszalne dla ludzkiego ucha. Dźwięki te są natomiast słyszane przez gryzonie i są dla nich nieprzyjemne. Najlepsze z odstraszaczy posiadają zautomatyzowane systemy zmiany sygnału ultradźwiękowego. To powoduje, że gryzonie nie mogą się przyzwyczaić do dźwięków generowanych przez urządzenie. Dźwięki o zmieniającej się częstotliwości działają drażniąco na ich układ nerwowy. W efekcie zwierzęta te będą omijać naszą nieruchomość szerokim łukiem.

Metoda 3: Zapachy odstraszające myszy i szczury

Gryzonie nie tolerują niektórych zapachów, toteż możemy je wykorzystać do odstraszenia tych nieproszonych gości. Myszy i szczury nie przepadają za zapachem oleju, smarów, kostek toaletowych czy intensywnie pachnących mydeł. Nie lubią również woni niektórych gatunków roślin takich jak np.: lawenda, mięta, czosnek, dziewanna, nostrzyk, wrotycz, wilczomlecz, oleander, dziki rumianek czy pomidory (gryzonie nie znoszą zapachu liści tych ostatnich oraz zapachu kwiatów lawendy i wrotyczu). Zatem, jeżeli chcemy się zabezpieczyć przed tymi gryzoniami, to możemy posadzić w ogrodzie którąś z tych roślin a wówczas myszy nie będą chętne do wejścia na naszą posesję.

Metoda 4: Trutki na szczury i myszy

To ostateczne, od dawna stosowane rozwiązanie na pozbycie się gryzoni, które ma bardzo dużą skuteczność. W przeciwieństwie do wcześniej wymienionych, jest to rozwiązanie, które uśmierca myszy i szczury. Są jednak sytuacje, w których jest to konieczne. Trutki na gryzonie mają różną postać – np.: pasty, zatrutego ziarna lub granulatu. Stosując tego typu rozwiązanie, koniecznie zaopatrzmy się w stacje deratyzacyjne. Są to pojemniki na trutkę, które zabezpieczają ją przed ludźmi (zwłaszcza małymi dziećmi,) a także zwierzętami domowymi czy warunkami pogodowymi takimi jak deszcz i wilgoć.