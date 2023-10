Monstera – popularna roślina doniczkowa

Monstera(Monstera Adans.) to wieloletnia, wiecznie zielona roślina. Wywodzi się ona z rodziny obrazkowatych. Pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej, od Meksyku aż do Boliwii i Brazylii. Jej naturalnym środowiskiem są wilgotne lasy równikowe oraz lasy mgielne (będące tropikalnymi lasami górskimi). Monstera dziurawa występuje również w towarzystwie palm z rodzaju sabal, które wykorzystuje jako swoją podporę.

Monstera to jedna z najpopularniejszych roślin domowych, uprawiana nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Atrakcją są jej duże, charakterystyczne perforowane liście. Perforowane są wyłącznie liście dojrzałe – mają liczne dziury co świadczy o tym, że roślina jest zdrowa, a warunki życia jej w pełni odpowiadają.

Dlaczego monstera marnieje?

Monstera jest dość łatwa w uprawie. Jednak należy przestrzegać kilku zasad, zwłaszcza tych dotyczących wilgotności - wilgotności zarówno podłoża, w którym jest posadzona jak i powietrza w pomieszczeniu.

Jeśli monstera marnieje, a jej liście robią się żółte lub brązowe to znaczy, że z rośliną dzieje się coś złego i musimy szybko działać. Aby zdiagnozować przyczynę, na początek oglądamy dokładnie jej liście, zwłaszcza pod spodem. Możemy to zrobić pod słońce, wówczas liść będzie bardziej widoczny. Może być tak, że zauważymy tam małe owady wciornastki lub pajączki przędziorki. Aby się ich pozbyć stosujemy ekologiczne opryski własnej roboty lub też gotowe opryski chemiczne.

Liście monstery żółkną i brązowieją?

Co, jeśli nic nie żeruje, ale występują żółte plamy na liściach, które z czasem brązowieją? Tutaj przyczyną jest przelanie rośliny. Gdy dostarczymy monsterze zbyt dużo wody, to jej korzenie narażone są na gnicie i pojawiają się na nich grzyby. W takim wypadku należy przesadzić roślinę usuwając te, które są zgnite. Usunąć należy również przebarwione liście. Jeśli na roślinie pojawiają się grzyby, to możemy zastosować środek grzybobójczy do podlania. Może być to naturalny sposób w postaci czosnkowych kapsułek, które wsadza się do ziemi i zalewa wodą. Zastosować możemy również własny środek do podlania z wywaru czosnkowego.

Jak zatem podlewać monsterę? Jak podaje prowadząca kanał na YouTube ”Make Your Life Greener”, przede wszystkim pamiętajmy o regularności. Jeśli jednak doprowadziliśmy do znacznego przesuszenia podłoża, to nie podlewajmy jej bardzo dużą ilością wody. Zalecane jest podlewanie na 2 podejścia. Polega ono na tym, że za pierwszym razem podlewamy roślinę niewielką ilością wody, aby zwilżyć wierzchnią warstwę ziemi, a następnie po 5-10 minutach podlewamy ponownie. Dzięki temu woda lepiej rozkłada się po całej doniczce i nie dochodzi do przelania. Nie zaleca się zraszania liści – lepiej wlewać wodę prosto do ziemi.

Nawożenie monstery

Jeśli roślina nie została ani przelana ani przesuszona, to może marnieć z powodu ilości składników odżywczych. Może być ich za mało lub za dużo. Gdy nawozimy roślinę często, co 2-3 tygodnie, to nadmierna ilość składników odżywczych może doprowadzić do pojawiania się żółtych liści. Natomiast, gdy nawozimy monsterę wyłącznie raz na sezon to również mogą pojawić się żółte liście - tym razem z powodu niedoboru składników odżywczych. W nawożeniu monstery warto zachować umiar. Pamiętajmy, że ponieważ zimą ta roślina rośnie wolniej, więc jeżeli już ją nawozimy w tym okresie, to stosujemy połowę zalecanej na opakowaniu dawki.

Monstera ma żółte dolne liście lub nie ma dziur w liściach?

Może być też tak, że żółkną gównie dolne liście monstery. Wówczas prawdopodobnie roślinie brakuje słońca. Monsterę stawiajmy w miejscach dobrze oświetlonych. Jednak nie wystawiamy jej na bezpośrednie silne słońce.

Może być również tak, że monstera wygląda na zdrową, jej liście są ładne i zielone. Jednak nie mają dziur ani wcięć. Jest to cecha charakterystyczna tych roślin. Prawidłowo pielęgnowana monstera zawsze będzie miała dziurawe liście? Jeśli tak nie jest, oznacza to, że również w tym przypadku roślinie brakuje słońca.