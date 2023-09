Reklama

Co to są zielone odpady?

Zielone odpady to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i parków.Są to więc także odpadyz przydomowych ogrodów oraz działek. Zaliczamy do nich, m.in.:

Reklama

suche liście,

gałęzie (pozostałe po przycięciu drzew lub krzewów),

kwiaty,

chwasty,

łodygi,

skoszoną trawę.

Dlaczego spalanie zielonych odpadów było praktykowane?

Przed laty nieodzownym elementem jesiennego krajobrazu naszych ogrodów były ogniska, w których wypalano liście i gałęzie oraz inne części roślin. Ich palenie na działkach i w ogrodach od lat budzi wiele kontrowersji. Eksperci zalecali spalanie liści i gałęzi porażonych przez choroby oraz szkodniki, jako najskuteczniejszy sposób na zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji. Jednak fachowa literatura ogrodnicza swoje, a przepisy - swoje.

Jakie przepisy regulują kwestie spalania zielonych odpadów?

Kwestie spalania zielonych odpadów regulują przepisy Ustawy o odpadach, które zakazują przetwarzania odpadów, w tym także spalania, poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi, zwalniając jednocześnie z tego zakazu osoby fizyczne prowadzące kompostowanie na potrzeby własne.

Reklama

– Z przepisów Ustawy o odpadach wynika, że we własnym ogrodzie możemy palić tylko i wyłącznie liście, które nie są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. W praktyce oznacza to natomiast niemal całkowity zakaz spalania liści, bowiem prawie wszystkie gminy zorganizowały u siebie program selektywnego odbioru biomasy – wyjaśnia dla dziennika.pl adwokat Piotr Ostafi.

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania przepisów?

Konsekwencją złamania obowiązującego zakazu może być mandat. Osobę zanieczyszczającą dymem sąsiednie posesje można ukarać grzywną. Zgodnie z treścią Kodeksu wykroczeń "kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.”

Wypalanie traw i ściernisk: Sprawcy grozi nawet 10 lat więzienia

Niechlubna tradycja wypalania dotyczy nie tylko liści i gałęzi, ale także traw i ściernisk.

– Nie wszyscy są jednak świadomi tego, że takie działanie nie jest dozwolone. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przyrody za wypalanie traw grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Co więcej, w sytuacji, w której podpalenie trawy spowoduje pożar, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, to zgodnie z przepisami kodeksu karnego, sprawca podlegać będzie karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat – zauważa mec. Piotr Ostafi.