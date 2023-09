Reklama

Tuja "Szmaragd", tuja "Barbant” czy tuja "Rheingold” – to przykłady kilku popularnych w Polsce rodzajów tuj. Wszystkie to rośliny zimozielone, które mogą zdobić ogród również zimą. Trzeba je jednak do tego sezonu odpowiednio przygotować. Jednym z ważnych zabiegów jest nawożenie. Zbliża się najlepszy moment na jego przeprowadzenie.

Jesienny nawóz pod tuje. Nie przegap terminu

Reklama

Jesienne nawożenie tui najlepiej przeprowadzić na przełomie września i października (wg niektórych poradników trzeba zdążyć z tym zabiegiem przed końcem września). Nawożenie tui uzupełnia wykorzystane przez rośliny składniki pokarmowe i mineralne. Jest ono niezbędne dla prawidłowego wzrostu roślin.

Warto też pamiętać, aby zastosować odpowiedni nawóz, ponieważ każda pora roku rządzi się swoimi prawami. Jeśli przeprowadzimy nawożenie tui jesienią, odwdzięczą się nam atrakcyjnym wyglądem i szybkim wzrostem.

Reklama

Jak nawozić tuje przed zimą?

Do nawożenia tui przed zimą najlepiej zastosować nawóz bogaty w potas i fosfor. W mieszance powinien też znaleźć się magnez. Brak odpowiedniej ilości tego składnika powoduje żółknięcie, a w ostateczności nawet obumieranie tui. Nawożenie jesienne różni się od nawożenie wiosennego i letniego m.in. tym, że wtedy stosuje się nawozy o wysokiej zawartości azotu. W sklepach mamy stosunkowo szeroki wybór nawozów do tui odpowiednich do nawożenia wiosennego, letniego oraz oczywiście jesiennego.

Tuje przed zimą: Co trzeba zrobić oprócz nawożenia?

Tuje, nazywane też żywotnikami, jak wszystkie rośliny zimozielone, wymagają podlewania przed zimą. Warto je oczywiście podlewać w trakcie całego sezonu (mniej więcej raz w tygodniu, pamiętając o tym, żeby nie lać wody po gałązkach, bo to może powodować choroby). Jednak przed zimą, mniej więcej w październiku (przed nadejściem pierwszych ujemnych temperatur) tuje trzeba podlewać naprawdę obficie. Dzięki temu zgromadzą wilgoć w pędach, która ułatwi przetrwanie okresowych susz pojawiających się zimą. Jeżeli tuje przed zimą nie będą miały odpowiedniej ilości wilgoci, wiosną mogą zacząć brązowieć.

Podlewanie to zabieg, który ma szczególne znaczenie w przypadku tui w doniczkach. W tym przypadku jego częstotliwość i obfitość należy dopasować do wielkości donicy oraz poziomu nasłonecznienia miejsca, w którym stoi dana roślina. W przypadku tui w doniczkach zalecane jest także podlewanie ich zimą.

Ściółkowanie tui: Przed zimą warto uzupełnić braki

Do ściółkowania tui najlepiej sprawdza się kora sosnowa lub trociny z drzew iglastych o kwaśnym ph (4,5-5,5). W sklepach ogrodniczych bez problemu kupimy odpowiednią mieszankę. Materiał do ściółkowania można też przygotować samodzielnie, mieszając korę czy trociny z nawozem azotowym i wodą oraz zostawiając je do przekompostowania na ok. trzy miesiące. Przynajmniej raz na rok warto uzupełnić ubytki w ściółce. Jesień to dobry moment na wykonanie tej pracy. Ściółka ochroni ziemię pod tujami przed nadmiernym wysychaniem.