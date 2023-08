Reklama

Kwiaty cebulowe, które sadźmy jesienią to grupa wspaniałych roślin ogrodowych, które jako pierwsze, już od wczesnej wiosny, cieszą nas swoimi pięknymi kolorami i ubarwiają ogród. Choć najlepiej prezentują się w nasadzeniach naturalistycznych lub nieregularnych rabatach, to tak naprawę pasują do każdego ogrodowego stylu. Ich sadzenie rozpoczynamy już w sierpniu, a kończymy w połowie listopada.

Kalendarz sadzenia cebulek kwiatowych

Jesienne sadzenie najlepiej rozpocząć od dobrego planu! Dzięki temu będziemy mieć gwarancję, że cebulki znalazły się ziemi w najodpowiedniejszym dla nich terminie. Trzeba także obserwować pogodę, by zdążyć z ich sadzeniem przed pierwszymi przymrozkami, ponieważ cebulka kwiatowa powinna dobrze się ukorzenić.

Uniwersalny kalendarz sadzenie kwiatów cebulowych:

narcyz – sierpień i wrzesień,

szachownica – sierpień i wrzesień,

krokus – od końca sierpnia do I dekady października,

przebiśnieg – w pierwszej połowie września,

hiacynt – wrzesień,

szafirek – od połowy września do połowy października,

tulipan – od połowy września do połowy października,

irys – od połowy września do połowy października,

cebulica – wrzesień i październik,

czosnki ozdobne – październik.

Warto pamiętać, że powyższe terminy są jedynie umownymi zasadami. Kilka dni, tydzień czy nawet dwa spóźnienia w sadzeniu nie powinno zaszkodzić cebulkom, tym bardziej, że w ostatnich latach, ze względu na cieplejszą aurę, sezon na sadzenie roślincebulowych kwitnących wiosną nieco się wydłużył.

Jaka ziemia dla roślin cebulowych?

Rośliny cebulowe uwielbiają ziemię przepuszczalną i bogatą w próchnicę. W takiej glebie będą rosły najlepiej. Natomiast bardzo źle rosną na terenach podmokłych lub takich, w których w czasie wiosennych roztopów gromadzi się woda.

Co, jeśli w naszym ogrodzie czy działce ziemia jest ciężka, gliniasta i zwarta? Trzeba wymieszać ją z torfem, drobno mieloną korą i piaskiem. Lekkie i piaszczyste gleby warto wzbogacić w próchnicę dodając kompostu. Warto zadbać o właściwy odczyn gleby, bo rośliny cebulowe najlepiej rosną w podłożu o pH 6,8-7,2.

Aby dobrze rosły i kwitły dobrze jest też wzbogacić ziemię pod ich uprawę wieloskładnikowym nawozem mineralnym. Najlepiej zrobić to na dwa tygodnie przed planowanym sadzeniem cebulek kwiatowych.

Gdzie sadzić cebulki kwiatowe?

Rośliny cebulowe kwitnące wiosną najpiękniej prezentują się w grupach, dlatego sadzimy je po kilka, kilkadziesiąt, a czasem i kilkaset sztuk. Wspaniale prezentują się także na rabatach rozproszone pomiędzy innymi roślinami. Idealne będzie dla nich miejsce słoneczne lub lekko ocienione, jednak bardzo źle rosną w cieniu. Łany kwiatów cebulowych pięknie wyglądają pod konarami drzew.

Jak sadzić kwitnące rośliny cebulowe? Najważniejsza jest zdrowa bulwa

W czasie sadzenia cebulki i bulwy powinny być w stanie spoczynku, czyli bez liści, jedynie z niewielkimi delikatnymi korzonkami. Idealne cebulki kwiatowe powinny być zdrowe, bez plam, pleśni czy uszkodzeń mechanicznych. Zasada jest taka, że im są dorodniejsze i większe, tym piękniej kwitną.

Cebulki kwiatowe należy sadzić na głębokości odpowiadającej ich trzykrotnej wielkości: małe rośliny cebulowe powinniśmy sadzić na głębokości ok. 5 cm, a większe gatunki na głębokości ok. 15 cm.

Ważna jest również odpowiednia rozstawa cebulek. Zaleca się, aby mniejsze sadzić w odległości 3-7 cm od siebie, natomiast duże ok. 10-20 cm. Kwitnące rośliny cebulowe dobrze jest także sadzić w specjalnych koszyczkach, dostępny w sklepach ogrodniczych. Chronią one cebulki przed zębami głodnych gryzoni, a także ułatwiają ich odnalezienie ich w celu wykopania.