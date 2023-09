Reklama

Kiedy przenosimy rośliny do zimowych kwater?

Wszystko zależy od gatunku. Część roślin tropikalnych, jak choćby bananowiec, hibiskus, czy zaślaz, w ogóle nie tolerują niskich temperatur, dlatego umieszcza się je w zimowych kwaterach, już wtedy, gdy temperatura wynosi około 10°C. Gatunki wywodzące się z basenu Morza Śródziemnego, np. oliwka, figowiec czy oleander, mogą zostać na zewnątrz nieco dłużej, ponieważ są odporniejsze i pierwsze przymrozki nie powinny im wyrządzić wielkiej szkody. Również rośliny domowe, które spędzały lato na zewnątrz, w ogrodzie lub na tarasie, np. skrzydłokwiat, kroton, filodendron czy storczyk muszą koniecznie wrócić do mieszkania jeszcze przed jesiennymi chłodami, te delikatniejsze już we wrześniu, a bardziej wytrzymałe w październiku lub przed zapowiadanym ochłodzeniem. Trzeba jednak pamiętać, aby z przeniesieniem roślin do kwater zimowania nie czekać do ostatniej chwili.

Reklama

Lista najpopularniejszych gatunków wymagające zimowych kwater

Oto najpopularniejsze gatunki roślin tarasowych, które nie zimują w naszym klimacie:

agawa,

agapant,

araukaria,

aukuba,

bananowiec,

begonia,

bugenwilla,

cantedeskia,

cibora papirusowa,

datura,

fuksja,

granatowiec,

hibiskus,

juka,

kaktusy (wszystkie poza tymi rosnącymi i zimującymi w gruncie),

kliwia,

kuflik,

laur,

lantana,

mandewila,

męczennica,

mirt,

oleander,

oliwka,

ołownik,

palmy (wszystkie poza gatunkami odpornymi na mróz),

passiflora,

pelargonia,

pokrzywka brazylijska,

psianka,

rośliny cytrusowe,

rozmaryn,

tibouchina,

zaślaz,

zielistka.

Wielkie jesienne przenosiny roślin: O tym trzeba pamiętać!

Rośliny wymajające przeniesienie z ogrodu, tarasu czy balkonu do kwater zimowania należy odpowiednio przygotować do takich jesiennych przenosin. Roślinki dokładnie oglądamy, usuwamy suche lub chore liście, a także chwasty lub wątrobowce, które wyrastają w donicy. Precyzyjnie sprawdzamy, czy nie ma na nich szkodników.Nigdy nie należy przenosić do zimowych pomieszczeń roślin chorych, na których żerują szkodniki! Przyjmuje się, że rośliny przenosimy, gdy temperatura na zewnątrz spadnie do 4 stopni.

Pomieszczenia przeznaczone do zimowania roślin mogą być różne, jednak najlepszy będzie oczywiście ogród zimowy lub szklarnia, ale dobrze sprawdzą się także nieogrzewane piwnice i korytarze, chłodne strychy, komórki czy garaże. W każdym z tym miejsc rośliny powinny być systematycznie, np. raz w miesiącu, sprawdzane czy nie są atakowane przez szkodniki. Nie można też zapominać o ich podlewaniu oraz o wietrzeniu kwater, jeśli pogoda na to pozwala.Optymalna temperatura zimowania większości gatunków wynosi 5-10 stopni.