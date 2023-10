Chryzantemy: Cesarskie kwiaty o niezwykłej symbolice i skrywanych tajemnicach [ZDJĘCIA]

Chryzantema to symbol słońca, cesarza i Święta Zmarłych. Jej zawrotna światowa kariera rozpoczęła się przed wiekami w Chinach i trwa do dziś. Co symbolizuje i jakie skrywa tajemnice? Przekonaj się w naszej galerii.

1/8 Chryzantemy to jedne z najpopularniejszych roślin jesieni. W Chinach są uprawiane od wieków, w Japonii mają status cesarskiego kwiatu, a w polskiej symbolice kojarzone są głównie ze Świętem Zmarłych. Dlaczego nazywane są kwiatami "krótkiego dnia"? następna Beata Anna Święcicka