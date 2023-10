Wrzosy rosną m.in. w Alpach oraz na słynnych wrzosowiskach Anglii i Szkocji. Choć w Polsce traktowane są głównie jako roślina ozdobna, wykorzystywane są również jako roślina miododajna i lecznicza.

Kiedy kupujemy wrzosy?

Kwitnące wrzosy pojawiają się w sprzedaży pod koniec lata. W tym czasie możemy je kupić nie tylko w kwiaciarniach i sklepach ogrodniczych, ale nawet w supermarketach. Polacy najczęściej kupują wrzosy w sierpniu i we wrześniu.

Czy wrzos jest wieloletni?

Wrzosy to rośliny wieloletnie. Jeśli jednak chcemy, by przetrwały zimę musimy wykonać kilka kroków i dobrze je zabezpieczyć. O tym piszemy poniżej.

Czy wrzosy wytrzymają zimę?

Co zrobić z wrzosem na zimę?Czy wrzosy przetrwają zimę? Wiele osób, które zakupiło rośliny pod koniec lata zadaje sobie to pytanie. Jeśli mamy taką możliwość, warto przed nadejściem pierwszym mrozów przesadzić je do ogrodu. Choć są to rośliny mrozoodporne zaleca się okrywanie ich zimą gałęziami drzew iglastych lub włókniną. Przed pierwszymi przymrozkami wskazane jest obfite podlanie krzewinek i okrycie ich np. gałązkami jedliny. Należy również rozpiąć nad nimi zimową agrowłókninę. Jeżeli mamy wrzosy w doniczce powinniśmy osłonić ją np. styropianem.

Wrzosy w domu z kolei mogą nie przetrwać zimy. Wszystko za sprawą warunków panujących w pomieszczaniach, które nie są dla nich – roślin ogrodowych – odpowiednie. W rezultacie wrzosy w domu bardzo szybko usychają.

Gdzie i kiedy sadzić wrzosy?

Najlepszy termin do sadzenia wrzosów w ogrodzie przypada na przełom sierpnia i września oraz październik. Do gruntu wrzosy można wysadzać także wiosną - w marcu lub w kwietniu.

Co ile podlewać wrzosy?

Wrzosy w doniczce należy podlewać regularnie, nawet codziennie. To, co najistotniejsze przy ich podlewaniu to to, by nie dopuścić ani do ich przesuszenia, ani zalania. Ponadto, najlepiej jest podlewać roślinę miękką, odstaną wodą.

Jak dbać o wrzosy?

Wrzosy wymagają gleby kwaśnej o pH od 3,5 do 5,5. Najlepiej by była ona żwirowa, próchnicza, mało żyzna i przepuszczalna. Roślina preferuje miejsca osłonięte od wiatru i dobrze nasłonecznione i źle znosi stagnowanie wody. Niestety, już po kilkunastu godzinach zalania korzeni cała roślina może obumrzeć.

Nie zaleca się również, ze względu na płytkie korzenienie się wrzosów, spulchniania i przekopywania ziemi wokół nich. Na wrzosy dobrze działa ściółkowanie gleby za pomocą kory iglastej, torfu lub ściółki iglastej. By odmłodzić i odpowiednio zagęścić roślinę zaleca się przycinanie na początku kwietnia.

Miód wrzosowy – właściwości prozdrowotne

Wrzos to bardzo ceniona roślina miododajna, a miód wrzosowy jest jednym z najlepszych miodów kwiatowych. Ma szereg właściwości zdrowotnych. Znajduje zastosowanie m.in. w leczeniu schorzeń prostaty i dróg moczowych ze względu na silne działanie bakteriobójcze i antyseptyczne. Miód wrzosowy wspomaga również układ gastryczny. Przyczynia się do redukcji stanów zapalnych żołądka i jelit, pomaga w przypadku wystąpienia biegunki, zgagi i objawów refluksu. Ułatwia także gojenie tkanki przełyku. Wspomaga także zwalczanie stanów zapalnych, przeziębień i grypy. Wzmacnia układ odpornościowy.