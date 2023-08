Reklama

Lawenda jest piękną i pachnącą rośliną, cenioną zarówno za swoje walory dekoracyjne, jak i aromatyczne. Można ją posadzić w doniczkach w domu, jak i w ogrodzie. Jednak, by pięknie kwitła, trzeba zapewnić jej odpowiednie składniki odżywcze. Na rynku dostępnych jest wiele gotowych nawozów do lawendy, ale wykorzystując niektóre produkty, możesz taki nawóz przygotować w domu. Będzie to z pewnością rozwiązanie ekologiczne, z korzyścią dla środowiska i dla twojego portfela.

Podlej tym lawendę, a pięknie zakwitnie

Doskonale do przygotowania domowego nawozu do lawendy sprawdzą się skorupki jajek. Skorupy jajek to źródło wapnia, który jest niezbędny do zdrowego wzrostu roślin. Do przygotowania nawozu należy zebrać skorupki i upewnić się, że są czyste i pozbawione resztek białka i żółtka. Skorupki przed przyrządzeniem nawozu należy dokładnie osuszyć. Można zostawić je na talerzyku w ciepłym, suchym i przewiewnym miejscu albo wysuszyć w lekko nagrzanym piekarniku.

Tak przygotowane skorupki trzeba rozgnieść i umieścić w pojemniku z wrzącą wodą. Później należy pozostawić mieszankę na kilka dni, aby skorupki uległy rozpadowi. W tym czasie wapń zawarty w skorupkach będzie mógł uwolnić się do wody. Takim roztworem możesz następnie podlać lawendę. Do podlewania lawendy sprawdzi się także woda po gotowaniu jajek, ale tylko w przypadku, jeśli wcześniej jej nie posolimy.

Skorupki z jajek pomogą lawendzie

Nawóz ze skorupek jaj dostarczy roślinie cenne składniki mineralne, takie jak potas, magnez, fosfor, cynk, sód, miedź, żelazo, krzem. Lawenda najlepiej rośnie w glebie zasadowej z dodatkiem wapnia, dlatego nawożenie jej skorupkami bogatymi w ten pierwiastek będzie dla niej najlepsze.

Drugim sposobem na wykorzystanie skorupek z jaj jest ich wysypanie wokół krzaczków lawendy. Wcześniej wystarczy je zetrzeć na proszek w moździerzu. Sproszkowane skorupki można też wmieszać do podłoża przed zasadzeniem lawendy.

Prosty przepis na nawóz do lawendy

Lawendę można nawozić też mieszanką chleba, cukru i mleka. Nawóz z tych składników wzmacnia system korzeniowy rośliny i pobudza ją do kwitnienia. Roztwór należy przygotować w słoiku. Potrzebne składniki to: kilka kromek chleba, łyżka cukru, woda, 2 łyżki mleka. Na początku w słoiku umieszczamy pokruszony chleb i zalewamy go wodą. Do mieszanki trzeba dodać łyżkę cukru, ponieważ cukier przyspiesza proces fermentacji. Słoik należy zakręcić i odstawić na dwa dni. Po tym czasie odcedzamy płyn i dolewamy litr wody i 2 łyżki mleka. Roztwór dokładnie mieszamy. Takim nawozem można podlewać lawendę raz na dwa tygodnie.

Pamiętaj jednak, że zbyt duże ilości nawozu mogą szkodzić roślinie, dlatego zachowaj umiar i regularnie obserwuj stan swojej lawendy, aby dostosować nawożenie do jej potrzeb. Zastosowanie tych prostych, naturalnych metod pomoże ci cieszyć się piękną i zdrową lawendą przez wiele sezonów.